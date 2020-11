Internaron de urgencia a Alejandro Sabella

Alejandro Sabella, ex entrenador de la Selección Argentina masculina de fútbol, fue internado de urgencia durante las últimas horas. El ex DT de Estudiantes de La Plata se encuentra en una clínica de Capital Federal y aún no se conocen mayores precisiones sobre su estado de salud, según publicó el sitio web de TyC Sports.

Sabella tiene 66 años y hace varios días que no se encontraba bien, por lo que se decidió que ayer por la noche ingrese a un centro médico para que se realice todos los chequeos correspondientes.