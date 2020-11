Instituciones sociales reciben la captura incidental de pesca

La pesca incidental es una de las mayores problemáticas del sector, termina con la vida de especies marinas que no son el objetivo de la actividad, representa pérdidas económicas de millones de dólares anuales y pone en riesgo no solamente los empleos de un importante sector de la población sino también la seguridad alimenticia.

En este sentido, en Chubut se lleva a cabo el programa “Descarte Cero Solidario”, ejecutado por la Secretaría de Pesca que permite evitar devolver al mar las capturas indeseadas y, por el contrario, hacer un aprovechamiento de todos esos recursos a través de la donación a distintas ONG de la provincia.

Al respecto, el titular del área, Gabriel Aguilar, expresó: “Esto es una iniciativa de la Secretaría de Pesca, pero forma parte de una medida impulsada por el gobernador, Mariano Arcioni, y acompañada por el sector empresarial de Chubut, que apunta a llegar a quienes más lo necesitan, es decir, hacer del Estado un Estado presente”.

En este sentido, detalló que éste sábado, se entregaron 100 kilos de filet fresco a la Fundación Sagrado Corazón de Rawson, una ONG que en el día realiza 400 viandas destinadas a diversos sectores de la ciudad.

“La Fundación viene llevando a cabo hace años un gran trabajo de ayuda comunitaria, muchas veces silencioso, y nosotros tratamos de estar cerca cada vez que podemos, ya sea con entregas de leche o como en éste caso, con alimentos”, añadió el funcionario provincial. Y anticipó que “ya se encuentran en la etapa de procesamiento, 92 cajones de pescado blanco, que luego serán distribuidos en otras organizaciones”.

El programa

El descarte es la práctica de devolver al mar las capturas no deseadas, por diferentes razones, por ejemplo, por no alcanzar la talla. Frente a ello, la nueva política pesquera, que encuentra antecedentes fuertes en Europa, se propone eliminar este desperdicio, introduciendo la obligatoriedad de desembarque de todas las capturas.

Para materializar la decisión, en Chubut, surge el Programa Descarte Cero Solidario, que favorece una mayor selectividad, una mayor fiabilidad de los datos sobre las capturas y, al mismo tiempo, una apertura solidaria del Estado para con las organizaciones sociales sin fines de lucro que trabajan diariamente.

En la Provincia el plan cuenta con el apoyo de las empresas pesqueras locales, quienes se ocupan no sólo del compromiso de desembarcar esas especies, sino además de procesarlas y distribuirlas.

La idea es llegar a diferentes puntos de la Provincia, contribuyendo además a la ingesta de pescado, un alimento sano y beneficioso para la salud humana.