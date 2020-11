Incomunicados

Al parecer la razón por la cual Arcioni decide utilizar su cuenta de Twitter para comunicar su actividad pública, estaría relacionada con la ausencia de Vanesa Abril, la responsable de la prensa oficial del Gobierno del Chubut. Aun no estaría claro si la salida de la comunicadora oficial es temporal o permanente. Según trascendió, al titular del Ejecutivo no habría quedado satisfecho con el modo en que Abril comunicó los detalles sobre el patrimonio del Gobernador. Aparentemente, Arcioni esperaba que se diera especial difusión a la transparencia con que se conduce, y el artículo publicado por Infobae, no solo reveló que tiene el segundo mejor patrimonio entre los gobernadores, sino que mirando los números finos, resulta un tanto irrisorio el valor del avión que posee Arcioni. ¿Serán vacaciones permanentes para Vanesa?.