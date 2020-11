Huracán ganó en el inicio de la 2° Fecha

Este viernes comenzó a jugarse la 2° Fecha de la Copa de la Liga Profesional de Futbol, con la victoria de huracán ante Patronato por 2 a 1 .

Al cierre de esta edición, jugaban Argentinos Juniors y Aldosivi, por una programación que continuará durante todo el sábado, domingo y lunes. Surgieron novedades de Sebastián Villa que será tenido en cuenta para Boca – Newell’s. Asimismo, Carbonero, un jugador de Gimnasia, fue denunciado por abuso.



Ganó “El Globo”

La Fecha N°2 de la Copa de la Liga Profesional de Futbol argentino, comenzó a jugarse en la tarde de este viernes, con la victoria de Huracán de Parque Patricios, en condición de visitante ante Patronato en Paraná, Entre Ríos.

Fue por un marcador de 2 a 1, con goles anotados por Chávez y Cristaldo para los dirigidos por Israel Damonte; mientras que Junior Arias descontó para el elenco local, que aún no sumó en el torneo.

Al cierre de esta edición, se medían en el Estadio “Diego Armando Maradona”, Argentinos Juniors frente a Aldosivi.

Villa en cuenta para visitar a Newell´s

Luego de haber sido apartado del equipo en competencia ante la presentación de la denuncia por violencia de género de su ex pareja, el mediocampista colombiano Sebastián Villa, fue tenido en cuenta nuevamente por el DT Miguel Ángel Russo para el cotejo ante Newell´s en Rosario.

Desde la dirigencia “Xeneize” mantuvieron diálogos con el abogado de Daniela Cortés (la denunciante de Villa), Fernando Burlando, quien siempre reconoció que no había “impedimentos” para que pueda continuar con su actividad profesional.

Para que Boca de el «ok» fue clave la postura pública que asumió Cortés, que pidió que «lo personal no afecte lo laboral» en reiteradas oportunidades, siempre a través de Instagram.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que Boca tiene en el horizonte los octavos de final por Copa Libertadores, la intención del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo es darle rodaje para que sea una alternativa.

Futbolista de Gimnasia, denunciado por abuso

En tanto, este viernes se conoció una denuncia por abuso y acoso para con el futbolista Johan Carbonero de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Según indica el sitio web “Doble Amarilla”, se trata de la denunciada realizada por la empleada del hotel Temporal Suites, Sheltzian Gerez, quien explicó que el volante colombiano la acosó sexualmente. La fiscal que interviene el caso, Virginia Bravo, ya tomó declaraciones de la presunta víctima.

Por su parte, el padre de la empleada, Fernando Gerez, pidió hace dos horas la inmediata intervención. Lo que denuncia puntualmente es que el jugador la perseguía por el hotel y que no la dejaba tranquila.

«Esta no es una situación nueva, desde que el jugador llegó al hotel donde se concentra Gimnasia, empezó a acosar a mi hija que es empleada ahí. Buscaba cualquier excusa para que ella se presente en su habitación y la recibía en paños menores», manifestó el padre de la denunciante a Radio Provincia.

«Fueron varios momentos de acoso hasta que el último fue cuando ella entró a su habitación por pedido de él con cualquier excusa de que no funcionaba algo. Allí el jugador cierra la puerta con llave y la aprieta contra la puerta. Mi hija no paró de gritar hasta que la dejó salir», agregó.

El futbolista, formado en las inferiores de Once Caldas, jugó allí hasta este año y luego desembarcó en el fútbol argentino para sumarse al elenco de Diego Armando Maradona. En el debut de la Copa de la Liga, ante Patronato, marcó el primer gol de la victoria y fue una de las figuras.



Fútbol – Copa Liga Profesional

Fecha N°2

Viernes 6 de noviembre

19.00 Patronato – Huracán

Árbitro: Nazareno Arasa

21.15 Argentinos – Aldosivi

Árbitro: Germán Delfino

Sábado 7 de noviembre

16.00 Banfield – Godoy Cruz

Árbitro: Ariel Penel

18.30 San Lorenzo – Estudiantes

Árbitro: Fernando Espinoza

21.15 River – Rosario Central

Árbitro: Facundo Tello Figueroa

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Darío Herrera

Domingo 8 de noviembre

11.00 Arsenal – Atlético Tucumán

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

16.15 Gimnasia – Vélez

Árbitro: Patricio Loustau

18.45 Unión – Racing

Árbitro: Jorge Baliño

21.15 Newell’s – Boca

Árbitro: Mauro Vigliano

Lunes 9 de noviembre

17.00 Independiente – Colón

Árbitro: Silvio Trucco

19.15 Talleres – Lanús

Árbitro: Yael Falcón Pérez

21.30 Central Córdoba – Defensa y Justicia

Árbitro: Pablo Echavarría