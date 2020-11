Héctor Campos sumó su experiencia olímpica en capacitaciones internas

Desde la cartera deportiva se implementaron las capacitaciones en formato virtual que están destinadas a los profesionales que se desempeñan en la Dirección General de Deportes y Comodoro Deportes.

En esta oportunidad, en Judo, el olímpico Héctor «Toto» Campos, brindó toda su experiencia.

“Toto” compartió sus conocimientos

Desde Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes en el marco de la pandemia se implementaron una serie de cursos virtuales sobre entrenamiento, preparación física y todo lo que respecta el regreso del deporte después del Covid-19.

En esta oportunidad, la capacitación- en Judo- estuvo a cargo del olímpico Héctor «Toto» Campos. A través de videoconferencia, Campos sumó toda su experiencia ante los referentes de judo de todas las sedes municipales.

El comodorense Héctor «Toto» Campos cuenta con una gran trayectoria en judo. Representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Además, ganó una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, y logró cuatro medallas en campeonatos Panamericanos. Siendo bronce en Buenos Aires 2009 y Edmonton 2015 (Canadá), y obtuvo plata en Ciudad de Panamá 2017 (Panamá) y San José 2018 (Costa Rica).

«Fue muy fructífera, me ayudo a acercarme y conocerlos un poco más a los profes y ver cómo trabaja cada uno en su gimnasio, o sede municipal» expresó Campos en un primer momento sobre lo que fue el trabajo virtual con sus pares del área deportiva municipal.

Es que la capacitación fue destinada a todos los profesionales de la Dirección de Deportes que se desempeñan en esa disciplina. «Lo que trate de hacer fue énfasis en lo organizacional, en cómo trabaja cada profe, que me cuenten para ir conociéndolos. Yo di mi punto de vista, como trabajar en lo municipal porque estoy aprendiendo en eso, contando todo lo que íbamos a hacer este año, que por la pandemia se canceló todo» describió el olímpico.

El objetivo, según Héctor «Toto» Campos, es «proyectarse para ver cómo puede ser una posible actividad después de la pandemia, tomando todos los recaudos» y ante ese eventual escenario «siempre va a estar sujeto a todos protocolos de salud».

En el caso del judo consideró que al ser un deporte de contacto «se puede trabajar lo físico y técnicas individualmente».

«Y otra cosa en la cual me base en la capacitación es enseñar trabajos de judo, pero post pandemia, en la parte técnica. Brindar herramientas para los profes, y si el día de mañana, en dos meses, dicen cada uno puede empezar en su gimnasio, con un máximo de personas y ciertas reglas, los profes tengan esas herramientas para saber que dar o que no» comentó.

Por último, Campos aprovechó para agradecer «al moderador Gastón Rojas que estuvo con nosotros en todos los zoom».