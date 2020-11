Trevelin: Gremios piden a concejales que intercedan ante el Gobierno

El secretario de la CTA, Tomás Montenegro, se refirió a la reunión que el gremio mantuvo con concejales de Trevelin, donde recibieron el proyecto de declaración del Concejo Deliberante pidiendo al Gobierno Provincial una pronta respuesta, en tanto los sindicalistas ingresaron, por Mesa de Entrada, el proyecto de Ley Tributaria Extraordinaria.

En diálogo con AzM Radio, el referente gremial mencionó que el encuentro tuvo como protagonistas “a la Mesa de Unidad local y ‘jubilades’ (sic) se habían acercado aquí hace algunas semanas planteando una acción provincial, es decir, que se pueda visibilizar y que haya una expresión por parte de los cuerpos legislativos de cada localidad ante la cruda realidad que atravesamos los empleados y empleadas estatales”.

Escasez de oportunidades

Asimismo, Montenegro reconoció que el presente de los trabajadores provinciales tiene “una cadena de consecuencias negativas hacia las comunidades, la cual se vive directamente en los pueblos con los negocios que se cierran, con que no hay dinero circulante, la gente se queda sin trabajo y no hay trabajo ni para las ‘changas’”, sumando a ello que “no hay certeza en el cobro de salarios, en la fecha de pagos, incluso no hemos cobrado el aguinaldo; y desde la CTA decimos que esto se agrava aún más, ya que nosotros tenemos a quién reclamarle un salario fijo como empleados estatales, pero hay sectores de nuestra comunidad que no tienen un trabajo fijo, lo cual se agrava todavía más por la falta de políticas públicas”.

Se agrava la crisis

Por otra parte, el dirigente de la CTA contó que “hemos tenido algunas acciones con merenderos y comedores ante la grave crisis que estamos sufriendo, y tenemos que seguir generando estas expresiones políticas que en otros sectores nos ha costado muchísimo tiempo que se expresaran” y calificó como “importantísimo que hoy, el Concejo Deliberante de Trevelin, tenga esta expresión de apoyo, y que el Gobierno tenga cartas en el asunto”.

Tributo extraordinario

Sobre el proyecto de Ley Tributaria Extraordinaria, Montenegro confirmó que el mismo fue entregado a la Casa de las Leyes de la localidad cordillerana y describió que “el Concejo también nos apoya en el pedido de tratamiento a diputados provinciales”, concluyendo que “hablamos de la distribución de la riqueza y de los recursos que hoy ya se explotan, es decir el petróleo, la energía eólica, la pesca, incluso los grandes terratenientes que no pagan su Impuesto Inmobiliario Rural como deberían hacerlo, y que no es la megaminería la salida a la crisis”.