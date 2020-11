Ginés contradijo a Vizzotti y aseveró que la vacuna rusa no será obligatoria

El ministro de Salud, Ginés González García, se refirió a la vacuna rusa contra el coronavirus y dijo que la misma no será obligatoria. En declaraciones a la prensa acreditada en Casa Rosada, el funcionario no descartó pasar del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) a una nueva fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde la próxima semana.

«La vacuna va a estar disponible, va a ser gratuita. Mientras más gente vacunada, menos va a circular el virus, pero el Gobierno no tiene intención de obligar a nadie a darse la vacuna», dijo el ministro al salir de la una reunión con gobernadores donde se presentó el programa Salud Digital.

El funcionario argumentó que si se incorpora a la vacuna en el calendario de vacunación «la ley dice que debe ser obligatoria». «Pero no queremos hacer un nuevo conflicto, un nuevo motivo de disputa. No vamos a hacer de esto un combate”», aseguró.

De esta manera, el titular de la cartera de Salud ratificó las palabras que horas antes realizó la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien sostuvo que «ninguna vacuna contra el Covid-19 será obligatoria», ya que «es el momento de dar un paso bien grande, de superar cualquier grieta» y destacó la importancia de que la población entienda «la estrategia del Estado nacional» en el tema.

Consultado sobre la posibilidad de que el AMBA pase de la etapa de ASPO a DISPO después del 8 de noviembre, fecha en la que finaliza la actual fase de cuarentena, Ginés dijo que «es una información que le estamos dando al Presidente». «Él es quien debe tomar las decisiones. El impacto que el coronavirus tenía en el AMBA y en algunas provincias argentinas ha disminuido considerablemente”, aseguró.