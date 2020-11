Gimnasia vuela hacia Buenos Aires para disputar la nueva Temporada

Este miércoles, comenzará a jugarse una nueva Temporada de la Liga Nacional de Básquet, en modalidad “burbuja” en su primera fase.

Gimnasia de Comodoro Rivadavia, emprenderá viaje en horas del mediodía, para ingresar al hotel de concentración en la tarde, el debut, será el viernes ante Argentino de Junín.

“Verde” con destino a la “burbuja”

Este miércoles, luego de la notificación en el DNU anunciado por el gobierno nacional, podrá dar inicio la Temporada 2020/2021 de la Liga Nacional de Básquetbol competencia que se jugará en modalidad “burbuja” en dos Conferencias y en una primera fase que se jugará hasta mediados de diciembre.

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Decisión Administrativa 1976/2020, autorizó la realización de la Liga Nacional 2020/2021, con la publicación de la misma en el Boletín Oficial del martes 3 de noviembre.

El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, firmaron dicha autorización que entra en vigencia a partir del 3 de noviembre de 2020.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, es el representante chubutense en la máxima divisional del básquetbol argentino, “Verde” que emprenderá viaje hacia Buenos Aires en horas del mediodía de este miércoles.

Los dirigidos por Martin Villagrán integran la Conferencia Sur, debutarán en el certamen el próximo viernes, cuando desde las14: 30 horas jueguen ante Argentino de Junín. El Estadio correspondiente para la Sur, es el del Club Obras Sanitarias del barrio porteño de Núñez.

Orresta es el nuevo base

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima inició su semana de entrenamientos, a días del primer encuentro de la temporada 2020/2021 de la Liga Nacional. El base tucumano analizó el presente del equipo previo a viajar rumbo a Buenos Aires.

Sebastián Orresta se sumó esta temporada al equipo comandado por Martín Villagrán. Será el primero de sus dos años de contrato firmado con Gimnasia. “Estoy muy contento con la llegada al club y con la ciudad también. Hace poco más de un mes que estoy en Comodoro y la verdad que estoy muy feliz y adaptándome a las órdenes que nos pone el entrenador”, señaló.

El jugador de 27 años se prepara junto al plantel profesional para lo que será la burbuja de la Liga Nacional de Básquetbol, que se implementará en Buenos Aires. Al respecto, detalló: «sé que va a ser algo raro, pero nos estamos preparando para eso y esperamos hacerlo de la mejor manera».

En los entrenamientos de pretemporada, el basquetbolista sostuvo sentirse «bien, conociéndonos con mis compañeros un poco más, aparte de conocerlos por haberlos enfrentado. Estoy muy bien y contento con el grupo, esperando que se sumen los demás jugadores y con ansias de empezar a jugar», concluyó.

La delegación “Mens-sana” partirá vía aérea este miércoles desde las 11:25 hacia Capital Federal, donde se alojará en el Hotel Ramada de Vicente López. Allí esperan para acoplarse el ala-pivot venezolano Miguel Ruiz, el asistente técnico Claudio Arrigoni, el preparador físico Nicolás Raimondo y el kinesiólogo Eros Marinelli.

Finalmente, Gimnasia debutará en la competencia el viernes 6 de noviembre ante Argentino de Junín desde las 14:30 horas. Por su parte, el sábado 7 hará lo propio ante Hispano Americano desde las 21:30, en el segundo encuentro de la Conferencia Sur. Los equipos de esta zona jugarán sus respectivos partidos en el estadio de Obras Sanitarias.

Básquet – Liga Nacional Temporada 2020/2021

Formato de la Competencia – Juego por Conferencias

Sede en Norte – Estadio de Héctor Etchart – Ferro

Atenas – Comunicaciones – Instituto – La Unión – Libertad – Oberá TC – Olímpico – Quimsa – Regatas – San Martín

Sede Sur – Estadio Obras

Argentino – Boca – Ferro – Gimnasia – Hispano – Obras – Peñarol – Platense – San Lorenzo – Weber Bahía

18 partidos por cada equipo – 38 días de juego

Inicio 4 de Noviembre 2020 – Partidos ida y vuelta.

Se clasifican los 2 primeros de cada conferencia al cuadrangular final.

Final de la primera Fase: 18 -19 -20 diciembre en sede a designar.

Liga Nacional – Temporada 2020/2021

Televisados

Miércoles 4/11 – 21.30 hs – Instituto vs. Atenas (TyC Sports)

Viernes 6/11 – 21.30 hs – San Lorenzo vs. Obras (TyC Sports)

Sábado 7/11 – 11 hs – Platense vs. Boca (TyC Sports)

Sábado 7/11 – 21.30 hs – Hispano vs. Gimnasia (DirecTV)