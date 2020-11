Gimnasia con ocho positivos, más otros en Argentino y Bahía

Este sábado, se anunció a través de un comunicado oficial, que el plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia presenta ocho nuevos casos de COVID-19 positivos en su delegación.

A la vez, clubes como Bahía Básket y Argentino de Junín, con el madrynense Juan Ignacio Laterza entre ellos, también registra jugadores infectados. Esto llevó a que el Comité de Crisis de la organización, decidiera la suspensión de la jornada de sábado y domingo y realizándose testeos a los planteles de la Conferencia Sur en la jornada de este lunes para conocer los pasos a seguir.

Más casos en Gimnasia y se analiza cómo continuará la Liga

Una jornada convulsionada se vivó el pasado sábado en la Liga Nacional de Básquetbol y su organización, cuando se conoció el anuncio de ochos nuevos casos positivos de COVID-19 en la delegación de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, sumándose al ya informado de su capitán, Diego Romero.

A través de un comunicado, el club informó que “en la jornada de ayer (por el día viernes) se realizaron hisopados al plantel de Gimnasia y Esgrima que se encuentra en la burbuja de la Conferencia Sur de la Liga Nacional. Esta mañana los resultados arrojaron que los jugadores Juan Manuel Rivero, Jonatan Treise, Sebastián Orresta, Bernardo Barrera, Franco Giorgetti, Miguel Ruíz, Franco Ferraría y el utilero Marcelo Guitín dieron positivo a Covid 19”.

A la vez, agrega que “todos los integrantes del plantel se encuentran aislados. Los jugadores Giorgetti y Rivero tienen síntomas leves, en tanto, el resto permanece asintomático. Por la situación actual, el Verde no podrá afrontar los próximos partidos. Desde Gimnasia y Esgrima toda la atención está puesta en preservar la salud de los integrantes del club”.

Así, de esta forma, se determinó que Gimnasia no se presentaría a disputar el juego que por la tarde del sábado debía cumplir ante Ferrocarril Oeste; a lo que el Comité de Crisis sumó después a través de un comunicado que se les dará el partido por perdido.

“Esta mañana se reunió el Comité de Crisis, con la presencia del presidente de AdC, Gerardo Montenegro, el presidente de CABB, Fabián Borro, el Director de Competencias de AdC, Sergio Guerrero, el presidente de Asociación de Jugadores, Michael Stura, y el Consultor Médico de AdC-CABB, Diego Grippo. Y se determinaron los siguientes pasos a seguir: (entre otros) se anuncia el confinamiento y aislamiento total de las delegaciones de Gimnasia y Esgrima de Comodoro y Argentino de Junín, según el protocolo para casos de COVID-19 positivos.

De acuerdo al Reglamento de Competencias vigente para la temporada 2020/21, los clubes que no presenten a sus equipos, perderán el compromiso 20-0 (2 puntos al ganador y 1 al perdedor). Además el Honorable Tribunal de Disciplina de AdC (HTD) abrirá expedientes disciplinarios de oficio y determinará la situación de las delegaciones”.

Este Comunicado, además indicó que se suspendiera la Fecha 6 programa para el domingo y que, se realizarán los testeos correspondientes al resto de las delegaciones de la Conferencia Sur.

Este lunes por la mañana, se hisoparán a los diez planteles completos de la Conferencia Sur, y por la tarde lo harán los de la Norte; para que, según los resultados arrojados, se resolverá como se continuará con la competencia.

En Argentino, entre ellos, ¨Nachito¨

Además de los casos positivos conocidos en Gimnasia de Comodoro, fueron confirmados algunos más en Argentino de Junín, club en el que milita desde esta Temporada, el base madrynense Juan Ignacio Laterza.

Precisamente, “Nachito” junto con Juan Cangelosi, Agustín Cavallín, Jonatan Slider, Mauro Araujo, Agustín Pérez, Antoni Vicens y Enzo Filippetti; fueron confirmados como COVID-19 positivos.

El resto dela delegación juninense, fue declaro negativo.

En Bahía Basket, se espera el resultado de los testeos realizados: ya que cuentan con su partido postergado para este lunes, ante Peñarol de Mar del Plata. Se están esperando los resultados de los hisopados para este domingo; que de ser favorables, jugarán su encuentro ante “El Milrrayitas”, sino también dependerá de qué sucederá con las resoluciones a analizar por el Comité de Crisis.

Cambiaron de alojamiento

La modalidad #burbuja” que tal como lo dijeron algunos protagonistas, incluso a través de UCU TV en TyC Sports lo indició Adrián Boccia (de Boca Juniors), al decir que “no es una burbuja, es una concentración”, se pinchó.

Por esto, se resolvió durante la jornada del sábado que los planteles que tienen casos positivos, como ser Gimnasia, Argentino de Junín y bahía Basket, se quedaran en el Hotel Ramada; mientras que el resto, decidieron donde alojarse. En total, cuatro equipos se fueron a un hotel, otros dos a sus hogares y el restante, a otro hospedaje.