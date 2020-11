Gestión de equipos mixtos o híbridos de la organización-herramientas colaborativas

Por Mónica Pagliarani

Muchas empresas están considerando volver al trabajo en la oficina. ¿Qué debemos tener en cuenta para ello como líderes a los fines de trabajar con nuestros colaboradores?

Primero: se debe tener en claro cuáles son los espacios de trabajo disponibles teniendo en cuenta, por supuesto, las medidas de distanciamiento y demás cuestiones referidas a la salud.

Segundo: debemos enfocarnos en nuestro equipo de trabajo. A los fines de darles seguridad a ellos en cuanto a los temores de contagio o miedos lógicos en estos tiempos, explicándoles que será una vuelta o regreso paulatino y se darán las condiciones para que no haya riesgos o minimizarlos. Se les deben consultar, si el tipo de empresa lo permite, a los miembros del equipo que prefieren: si continuar trabajando desde su casa un tiempo más o regresar a su lugar de trabajo. También se puede plantear hacer unos días de oficina y otros de home office. Reitero, siempre que las actividades así lo permitan.

Lo importante como líder es ser ágil, para rápidamente poder ir modificando las situaciones que vemos no funcionan, la gente no sienta cómoda o se enganche para trabajar de esta manera. Debe haber un feedback con nuestros colaboradores en el regreso a esta ¨nueva normalidad¨.

Como líderes debemos ser ¨el puente¨ debiendo conectar la persona que está en su casa trabajando con la que está en la empresa usando herramientas colaborativas. Obviamente que las reuniones virtuales serán fundamentales, al tener equipos híbridos, para verse y comunicarse sintiéndose un equipo y trabajar en conjunto.

Cuando se apuesta por el trabajo remoto, la comunicación es fundamental si partimos de que nuestro equipo no se encuentra en el mismo sitio. El, boca a boca en la oficina es la manera más fácil de comunicarte con tu compañero, pedirle algo o reunirte, pero cuando teletrabajas hay que reinventarse y reinventar la comunicación.

La comunicación puede establecerse de dos formas: asincrónica y sincrónica. La primera de ellas no se establece en tiempo real. Por ejemplo, es el caso del correo electrónico. En cambio, las segundas se producen en tiempo real. La interacción se da a través de videoconferencias, foros, chats, y otras formas.

Google Hangouts

Es una de las principales herramientas de trabajo colaborativo. Por cierto, Google Hangouts es el chat de Google. No solo ofrece mensajería, sino también videoconferencias y llamadas. Lo que necesitas es muy sencillo: una cuenta de Google, una webcam y un micrófono. Desde la web se pueden realizar videoconferencias entre un máximo de 15 personas.

Zoom

Se utiliza para realizar videoconferencias y reuniones virtuales. Ofrece mensajes para textos, documentos e imágenes. Además, tiene una versión gratuita y otra de pago. Como es de esperar, la versión gratuita tiene restricciones en ciertas funciones. Aun así, esta versión permite videollamadas con 100 participantes. Sin embargo, no se puede exceder los 40 minutos.

Las herramientas de almacenamiento en la nube tienen muchas prestaciones. De hecho, brindan diversas funciones para un equipo de trabajo colaborativo. Permiten almacenar y subir información de todo tipo. Por tanto, todos los miembros pueden tener acceso a los documentos de trabajo. Además, podrán acceder a ellas desde cualquier lugar.

Google Drive

Es la más popular de las herramientas de trabajo colaborativo para el almacenamiento de archivos online. Todo lo que necesitas es tener una cuenta en Google. Sus funciones principales son apuntar, comentar y modificar documentos en tiempo real. Es gratuita y muy fácil de utilizar.

En conclusión, el papel fundamental de estas herramientas es el incremento de la productividad además de:

*Comunicación inmediata: Permiten la comunicación instantánea. Elimina barreras físicas entre profesionales. Pero, también, entre los trabajadores de una misma empresa.

*Acceso al conocimiento: Los miembros pueden acceder con mayor facilidad a la información almacenada en la nube.

*Movilidad: Gracias a las herramientas tecnológicas de trabajo colaborativo podemos trabajar desde cualquier lugar en donde estemos.

*Eficiencia: Se ahorra tiempo y costo en la ejecución de tareas.

*Mayor productividad: uno de los principales beneficios de la colaboración empresarial es el aumento de la productividad como la principal ventaja de la colaboración.