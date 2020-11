Fondo sin fondos

Vuelve el debate sobre el Fondo Ambiental Provincial (FAP), mientras los legisladores piden informes sobre cuánto se ha cobrado de este tributo desde que rige la ley, desde los Municipios costeros empiezan a reclamar lo que les corresponde. Fue la intendente de Camarones, Claudia Loyola quien alertó sobre la necesidad de investigar los motivos por los que no se han transferido fondos a los municipios con puerto pesquero, como prevé la Ley I N°620. Loyola exige que la Oficina Anticorrupción tome cartas en el asunto, y el tema promete volverse más complejo. Oportunamente desde el Ministerio de Ambiente responsabilizaban a la Secretaría de Pesca por no enviar la documentación de respaldo que permitiría calcular el monto que cada barco debería pagar. Sin embargo, el asunto se diluyó entre las presentaciones judiciales de las empresas que no quieren pagar, pero habiéndose reestablecido el debate, el nuevo secretario de Pesca, Gabriel Aguilar tendrá mucho trabajo pendiente cuando vuelva a su despacho. Después de todo, entre el viaje a Mar del Plata para participar de la botadura de un barco, y su aislamiento por Covid-19 al que, según fuentes confiables, debió someterse a su regreso, supone una agenda llena de tareas pendientes para cuando se recupere.