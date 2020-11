Finalizó el taller Hacer Escuela

Tras dos años de intensa tarea, equipos directivos de escuelas primarias de las regiones IV y II finalizaron el viernes último el trayecto formativo “Equipos directivos que hacen escuela”, que se propuso dotar a los docentes de más herramientas y estrategias que permitan acompañar las trayectorias escolares de los alumnos, además de mejorar los indicadores de rendimiento interno de los establecimientos, a través de la mejora en los aprendizajes escolares de los estudiantes.

La propuesta se llevó adelante en acuerdo entre el Ministerio de Educación con Pan American Energy y en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y tuvo como referentes a Mauro Di María, Carlos Torrendell y Bárbara Trenzko. Este año, como consecuencia del abrupto cambio del contexto, el programa fue readaptado en sus formas y reconvertido en sus contenidos en función de la nueva realidad derivada del COVID-19.

Palabra oficial

En el último encuentro virtual del trayecto, la ministra de Educación, Florencia Perata, destacó el esfuerzo de los docentes que participaron y que continuaron este año formándose pese a la incertidumbre generada por la pandemia.

“Felicito a quienes llegaron hasta el último día de este trayecto y celebro su dedicación, su esfuerzo y su deseo de mejorar las instituciones que conducen, algo que no es menor en este contexto de emergencia sanitaria. Los docentes a lo largo de toda nuestra carrera hemos transitado distintas crisis y siempre hemos sostenido al sistema y es lo que ustedes están haciendo al formarse, para generar en sus equipos mejores propuestas de enseñanza y de aprendizaje”, les dijo Perata.

A su turno Mauro Di María, director ejecutivo del programa, señaló que entre los pilares del programa se encuentran los de “poner en el centro de la escena el trabajo del equipo directivo de la escuela y en segundo lugar, alentar a que la institución identifique sus propios nudos problemáticos y a partir de allí, diseñar y llevar adelante un plan para la mejora”, explicó.

“Si hay algo que dejó en evidencia esta situación de crisis es que la experiencia no alcanza, no estoy diciendo que no sea importante. Lo que quiero decir es que no hay experiencia que te permite saberlo todo y justamente cuando te enfrentas a lo desconocido, cuando tenés que innovar y salir a gestionar las crisis, hay que investigar, buscar, aprender y reconocerse como un sujeto en proceso de aprendizaje. Todo eso es un profundo acto de valentía que hay que destacar de los docentes y destaco a quienes hoy terminan este trayecto de formación”, señaló Di María.

Equipos comprometidos

En tanto, Carlos Torrendell, referente de Hacer Escuela, también destacó el esfuerzo de todos los actores involucrados. “El trabajo realizado en estos últimos cuatro años, tomando en cuenta a todos los equipos directivos de las distintas regiones que participaron en las diversas ediciones, demostró que en Chubut hay docentes con una enorme capacidad de trabajo y compromiso y quedó en evidencia en este trayecto. Si pudimos hacer algo fue gracias a un conjunto enorme de directivos que tienen un compromiso de fuego con su tarea”, subrayó.

Por último, Bárbara Trenzko, indicó que los planes de mejora escolar propuestos por los equipos directivos fueron modificados debido a la actual crisis sanitaria, pero subrayó que ningún directivo abandonó la tarea. “Todos siguieron adelante con sus proyectos y muchos nos señalaban que el espacio de Hacer Escuela, también funcionó como un lugar de contención, de encuentro y de intercambio para seguir pensando el nuevo modo que se viene y poder prepararse para las nuevas modalidades», indicó.

“La hibridación del sistema mitad presencial y mitad virtual es un desafío por delante. Las nuevas características y requisitos que requiere, así como también la capacitación que necesita obviamente esta nueva forma de trabajar, fueron temas que compartimos y analizamos. Fue muy enriquecedor poder seguir pensando de qué manera podemos encarar la educación que vendrá”, consideró.