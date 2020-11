Esquel: El turismo comarcal genera dudas sobre posibles nuevos contagios

El director del Área Programática Esquel, doctor Roberto Alonso, se refirió a la situación epidemiológica en la Comarca de los Andes, así como también a la apertura regional del turismo.

En diálogo con AzM Radio, explicó que “lo que inició en su momento con un brote dentro del Hospital de Esquel está controlado, ha bajado el número de contactos estrechos; el personal de Salud que estuvo aislado por este motivo o por ser caso positivo ya se encuentra trabajando, no todos pero la gran mayoría”.

Pocos casos activos

Asimismo, Alonso detalló que “hasta la fecha hemos tenido 79 casos de Covid en el Área Programática, desde el inicio de la pandemia” y destacó que “la situación hoy está controlada y el jueves se diagnosticó un caso con el nexo en investigación; se trata de una persona proveniente de Trelew”. La actualidad epidemiológica “es ideal porque tenemos pocos casos activos y otros controlados, pero esto se debe a todo el trabajo realizado por el equipo de salud”.

“Se ha hecho un trabajo importante”

Sobre esto último, precisó que “todo el equipo de salud, a pesar de la situación por la que está atravesando con la falta de pago de sueldos en tiempo y forma, ha hecho un gran trabajo que es de destacar; en cada uno de los hospitales rurales, en el de Esquel y en el Área Programática, donde se ha hecho un trabajo importante e intenso que hoy está dando esta situación epidemiológica, que no es fácil de encontrar en ninguna otra localidad del país”.

“No tenemos objeción”

Por otro lado, el titular del APE resaltó que “la comunidad ha jugado un papel importante en todo esto, porque si bien costó y se relajó, hemos tenido colaboración por parte de la misma” y, consultado respecto de la apertura al turismo regional, analizó: “Primeramente, nosotros no estamos en contra del turismo desde el área de salud, y menos del comarcal. Cuando hablamos de esto último nos referimos desde Lago Puelo hasta Río Pico, que es nuestra área programática, y la situación está controlada. En cuanto a ese turismo, no tenemos objeción. Pero el tema es lo que viene después si no se controla”.

Cuestión de formas

A su vez, Alonso planteó que “lo ideal es que sea un turismo controlado, pero veremos cómo se presenta; serán 15 días de evaluación del turismo comarcal y luego se evaluará la situación epidemiológica de cada lugar, y de acuerdo a ello se irá a segunda etapa” y mencionó que “en las reuniones que hemos mantenido con el Municipio y prestadores turísticos, ellos ya dan por hecho el tema de que se vienen la segunda y tercera etapa; pero veremos cómo podemos contener esto ya que no estamos contra el turismo, es necesario para la zona, pero no estamos de acuerdo en las formas”.