El Presupuesto 2021 vuelve a Diputados por un error inesperado y se retrasa su sanción. El Senado aprobó este jueves el proyecto, pero regresa a la Cámara de origen porque faltó incorporar planillas que contenían obras en todo el país. El oficialismo aclaró que no se hará ninguna modificación y el secretario de Hacienda le envió una nota a Massa pidiéndole “subsanar el yerro”. “Nuestro bloque no va a hacer ninguna modificación, ni va a agregar ninguna obra de ningún tipo. No va a haber ningún cambio del Presupuesto que viene de Diputados”, garantizó Carlos Caserio, presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara alta, y pidió a la Cámara baja realizar “una breve sesión para ratificar este Presupuesto”.