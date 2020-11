“Encima se ofende”

Este lunes, se supo que el Colegio de Abogados de Puerto Madryn presentó su oposición a que Guillermo Hansen, actual Fiscal Anticorrupción, sea considerado para un cargo en la Cámara de Apelaciones a la aspira el letrado. Un dato que no figura en la presentación que se hizo ante el Consejo de la Magistratura, porque no representa un impedimento legal, pero que de algún modo expone la naturaleza del individuo, es que hace unos meses, el Colegio de Abogados lo habría suspendido por no haber pagado su matrícula por un término superior a doce meses. Según trascendió, se le habría iniciado la ejecución judicial de esa deuda. Al parecer, el abogado se habría presentado ante el Colegio para cancelar su deuda, “no sin antes mostrase indignado por la situación”, reveló una fuente confiable. Todo parece indicar que las posibilidades de Hansen de ocupar un lugar en la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, serían exiguas.