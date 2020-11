En Río Senguer reiteraron que “la persona que ingrese deberá hacer cuarentena”

El intendente de Alto Rio Senguer, Miguel López Gutiérrez, se refirió a la apertura intercomarcal y anticipó que, desde el Municipio, aguardan la aprobación del protocolo enviado al Gobierno Provincial, ya que en principio no permitirán el ingreso de personas provenientes de Comodoro Rivadavia y Sarmiento a la localidad.

En diálogo con AzM Radio, el jefe comunal mencionó que “por este tema puntual nos reunimos con el Comité de Emergencia y decidimos adherir parcialmente, ya que el Gobierno Provincial habilitó estas burbujas comarcales y fue más una ‘movida’ de prensa que la presentación de las mismas”.

Transmisión comunitaria

Por otro lado, López Gutiérrez recordó que “tenemos el protocolo que establece, según lo aconseja el Ministerio de Salud, que las personas que vengan de lugares con transmisión comunitaria del virus tengan que hacer aislamiento; y también lo aconsejan los sanitaristas, por lo que al hacer esta apertura tenemos una gran cantidad de gente que podría venir de Comodoro, Sarmiento y Rada Tilly” y aseguró que “el que venga tendrá que hacer cuarentena”.

Ingreso con permisos

Dentro de la comarca que incluye a Alto Río Senguer, “Comodoro Rivadavia está en la etapa de Distanciamiento Social (Preventivo y Obligatorio, DISPO) pero tiene transmisión comunitaria y Sarmiento también”, remarcó el intendente, sumando a ello que “cuando se aplane la curva o se salga de esa situación vamos a ir tomando otras decisiones, pero por lo pronto mandamos un protocolo a Provincia para habilitar el turismo intracomarcal, y nuestra idea es que todo aquél que venga de un lugar que no tenga circulación comunitaria pueda acceder a Senguer con el permiso provincial y el municipal, eso es lo que estamos proponiendo y seguramente esta semana tomaremos una acción al respecto”.

“Escuchamos a nuestra gente”

Asimismo, López Gutiérrez planteó que “esta situación confundió mucho a la gente y a los funcionarios también” y analizó que la medida de restricción de ingresos a Senguer se fundó en que “escuchamos a nuestra gente y todos estaban a favor de que tomáramos esta decisión, la cual no es muy agradable para quienes vienen de afuera, aunque tenemos fe en que la curva se va a aplanar; por eso el Comité de Emergencia toma las decisiones a medida que va avanzando o no el virus”.

Decisión política

“Dentro de nuestra comarca, a excepción de dos localidades que tienen transmisión comunitaria del virus, del resto pueden venir todos”, recalcó el intendente de Alto Río Senguer, concluyendo que “es algo que estamos evaluando, no vamos a cerrar la puerta a todo pero, por ejemplo, se habló de pedir un PCR (para el ingreso) y los médicos dijeron que no daba muchas garantías, tampoco el testeo rápido; y nosotros quedamos en el medio de una situación en la que tenemos que tomar una decisión política, respaldada por una situación sanitaria, y no queremos afectar demasiado las economías regionales”.