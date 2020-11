En el Hospital Santa Teresita quieren habilitar un nuevo sector sin sumar personal

Debido al aumento en la cantidad de casos de Covid-19 en la localidad de Rawson, se está analizando la posibilidad de agregar recursos en los distintos centros sanitarios que tiene la ciudad capital de Chubut. Un claro ejemplo de esto es lo que ocurre en el Hospital Santa Teresita.

Puntualmente, ayer dos trabajadoras del nosocomio en cuestión mantuvieron una entrevista con AzM Radio en donde reclamaron por la situación que están viviendo. En primer lugar, Daniela Cáceres explicó que el malestar que están viviendo los enfermeros de dicho sitio refiere a que quieren abrir un sector nuevo “sin agregar más enfermeros a nuestro plantel. Somos 14 enfermeros, dos por turno y con esa cantidad quieren abrir 12 camas más”.

En tanto que actualmente hay 16 cupos disponibles, de los cuales ocho están destinados a pacientes con diagnóstico positivo de coronavirus.



“Vamos a perder la calidad”

Al respecto, Cáceres también cuestionó que “si nos agregan más camas vamos a perder la calidad que estamos obteniendo con los pacientes. El pedido es que se nos agregue más personal y por eso es nuestro malestar. Ya se lo hicimos saber al Comité de Crisis, de que no se puede aprobar la parte nueva sin que nos traigan más personal”.

“No estamos negándole la atención a nadie, sino que necesitamos más recurso humano. Eso es lo que pedimos hoy”, apuntó la enfermera del Hospital Santa Teresita, quien pidió que se sumen al menos cuatro o seis trabajadores más. Además, acusaron que las obras de ampliación del nosocomio aún no están concluidas y que hay algunos recursos que no están disponibles.

En cuanto a la disponibilidad de camas con las que cuenta actualmente dicho sitio, vale destacar que la Clínica Médica está ocupada en un 50%, mientras que la Terapia Intensiva está colmada y sin disponibilidad de albergar a pacientes.

“Necesitamos más recurso humano”

Por su parte, Silvia Elida, también enfermera del nosocomio de la ciudad capital de Chubut, insistió con que “necesitamos más recurso humano, porque si abren la parte nueva tenemos que ir para el otro lado. Necesitamos personal y por eso estamos reclamando”.

“Ya bastante nos pusimos la camiseta cubriendo el servicio de Clínica Médica. Estamos agotadas psicológicamente y físicamente estamos cansadas”, enfatizó la enfermera del Hospital Santa Teresita.

Por último, Elida hizo mención a los efectos adversos que está provocando la pandemia de coronavirus en los empleados sanitarios. Al respecto, dijo: “Es una situación de mucha tensión y de mucho estado psicológico para todo el personal de Salud. Estamos poniendo el cuerpo y el alma”.