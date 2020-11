En Argentina, una mujer es asesinada por su condición de género cada 29 horas

Entre el 1 de enero y el 20 de noviembre, en Argentina se han cometido 265 femicidios, generando un promedio de un delito de estas características cada poco más de 29 horas. De este total, la gran mayoría (243) corresponde a femicidios íntimos de mujeres, mientras que 11 están vinculados a mujeres y niñas y los 11 restantes a hombres y niños.

Según el relevamiento mensual que lleva a cabo el observatorio Ahora que si nos ven, en noviembre se evidenció un contundente descenso en la cantidad de casos, ya que se han dado nueve en lo que va del mes en curso. Al respecto, vale recordar que eon octubre se había ascendido a 29 hechos en tan solo 31 días, por lo que se ubicó como el tercer mes con estadísticas más elevadas, seguido de enero (34) y abril (30). En este sentido, cabe aclarar también que desde julio que la curva iba en ascenso y cada mes se superaba al inmediatamente anterior, algo que no ocurrió en noviembre.

El informe también precisó que la mayoría de los femicidios es llevada a cabo por la pareja de la víctima, en un 43,8%. Posteriormente, el 20% es perpetrado por ex parejas; el 10,9% por familiares; el 6% por un conocido; el 3% por desconocidos. En tanto que del 16,2% restante no hay datos específicos.

Otro de los indicadores relevantes del documento es la falta de asistencia a quienes recurren a los organismos correspondientes tras ser víctimas de algún tipo de violencia. Puntualmente, del total de los casos 45 habían hecho la denuncia correspondiente, mientras que 16 víctimas tenían medidas judiciales a su favor.

Además de las víctimas directas, este tipo de delitos también cuenta con personas perjudicadas de manera “indirecta”. Tal es el caso de los hijos de las mujeres que son asesinadas por el simple hecho de su condición sexual. Según el informe, en lo que va del año 230 niños y niñas perdieron a sus madres, mientras que la cifra de octubre específicamente fue de 12.

En cuanto al lugar físico en el que se dan la mayoría de los femicidios, el 64,5% de los casos se da en el domicilio de la víctima; el 23,4% en la vía pública; y el 4,9% en la vivienda del agresor. En tanto que del 7,2% restante no hay datos específicos.

Por último, el informe indica el detalle de la situación particular de cada una de las provincias. Según el documento, donde se incluyó el homicidio de Lia Vásquez, ocurrido días atrás en Puerto Madryn, en Chubut se han dado cuatro femicidios en lo que va del 2020, mientras que los distritos con mayor cantidad son Buenos Aires (99), Santa Fe (33) y Tucumán (17). En tanto que en las provincias que aún no se han precisado femicidios son Tierra del Fuego y La Rioja.