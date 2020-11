Emplearán a 100 personas en la reconversión del parque industrial

El intendente Adrián Maderna junto al coordinador de la Agencia de Desarrollo Productivo, Hugo Schvemmer, recibió al secretario General del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), Luis Núñez, para avanzar en la última etapa del convenio que se firmó en el mes de septiembre, conjuntamente con empresas del sector pesquero, el gobierno provincial, el sindicato de la alimentación, la Subsecretaría de Pesca y la Secretaría de Trabajo para llevar adelante el programa de reconversión, capacitación y fortalecimiento laboral.

Al término del encuentro Núñez destacó los avances de este programa y dijo que «es muy importante, y es un orgullo poder colaborar con la Municipalidad, en la figura del intendente Adrián Maderna, que fue el impulsor de estas gestiones teniendo en cuenta la necesidad y la preocupación del sector y siendo la pesca una actividad muy importante para que se desarrolle y se trabaje de manera intensiva en la localidad, más aún cuando otras actividades han expulsado trabajadores de su sector por la situación de la economía nacional, provincial y local».

Convenio con pesqueras

Hugo Schvemmer señaló que «es muy importante este proyecto para la ciudad», y adelantó que «se espera que la semana próxima se firme con las empresas para que rápidamente haya alrededor de 100 empleos en marcha y a medida que las otras empresas comiencen a adherir al convenio y empiecen a firmar se seguirán ampliando las fuentes laborales. Algunas empresas ya están trabajando y con este convenio podrían incorporar un turno más con nuevos trabajadores».

Además, «hay un compromiso de la Flota Amarilla para que no les falte materia prima a las plantas con lo que se logra que haya continuidad en el trabajo, y con este convenio también se pretende que la actividad se extienda durante todo el año con el ingreso de trabajadores que hoy no tienen empleo en la actividad de la pesca, que nunca trabajaron en el sector de la pesca y que perdieron su fuente laboral en otra actividad del Parque Industrial y que a través de las capacitaciones se puedan integrar y recuperar el empleo».

Alternativas laborales

El dirigente sindical destacó que «el aporte principal que realizó la Municipalidad de Trelew a través del intendente Maderna y del área de Hugo Schvemmer es de gestión. Gestionar ante la necesidad y encontrarle una salida al problema de desocupación, porque la ciudad tiene porcentajes altos de desocupación, por lo que también desde la entidad sindical tratamos desde siempre trabajar para ayudar».

«El intendente Maderna atento a esta situación comenzó a generar reuniones con el sector empresario y con el sector sindical para ver de qué manera ambos sectores podíamos colaborar para buscar alternativas laborales en Trelew», resaltó Nuñez. Y explicó que «con la participación de la provincia con quienes el sindicato tiene algunas experiencias y los convenios de capacitación con la UTN, y se logró unir todos los sectores, para estar en la etapa final de este proyecto que para los trabajadores que se inician en la actividad significa un comienzo de una nueva labor».

Recuperar el parque

Hugo Schvemmer remarcó «Maderna es el primer intendente que pone en valor la actividad pesquera y básicamente el procesamiento en tierra, buscando los complementos y articulando las acciones entre todos los sectores», y remarcó que «para el municipio es fundamental empezar de a poco a generar fuentes de trabajo. Somos conscientes que con esto solo no resuelve la falta de empleo, pero se trabaja en una planificación que el intendente definió como el eje fundamental de la recuperación del empleo del Parque Industrial y todas sus actividades, en el cual la pesca juega un muy importante papel no solo ahora sino con el potencial que se puede desarrollar a futuro».

El funcionario dijo que «Trelew con todas las instalaciones que tiene en su Parque, aporta una estructura que no hay en otro lugar de la provincia y esto favorece para que las empresas pesqueras puedan avizorar su instalación y comenzar a generar el procesamiento en tierra, cuestión fundamental para la generación de trabajo. En medio de este contexto donde no solo cayó el país sino el mundo, el municipio sigue trabajando y brindando posibilidades de recuperación de trabajo, para cuando esto termine, estemos con proyectos en marcha con posibilidad de profundizar todos estos procesos que se llevan adelante».