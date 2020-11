El último adiós a Diego Maradona

Después de una jornada caótica, con escenas de violencia en la despedida de Diego Armando Maradona cuando fanáticos intentaron ingresar por la fuerza a Casa Rosada, el féretro fue llevado hacia su morada final en un cementerio de la localidad bonaerense de Bella Vista. Por expreso deseo de la familia se llevó a cabo una ceremonia íntima, para darle descanso en el mismo sitio donde están enterrados los restos de sus padres, Doña Tota y Don Diego.

El velatorio de Diego Maradona en la Casa Rosada terminó abruptamente en medio de incidentes tras el intento de los fanáticos de ingresar por la fuerza al salón donde se encontraba el féretro.

El caos se desató en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y sobre la Avenida 9 de Julio cuando la Policía de la Ciudad intentó cortar la fila de ingreso al velatorio. En un clima de tensión, las autoridades decidieron retirar el féretro del Salón de los Patriotas Latinoamericanos al Salón Pueblos Originarios, donde más temprano se había realizado la ceremonia íntima de los familiares.

Temprano por la mañana, las primeras en arribar a Balcarce 50 habían sido Claudia Villafañe, su ex esposa, junto a Dalma y Gianinna, dos de sus hijas. Más tarde se hicieron presentes Verónica Ojeda, otra de sus ex parejas, junto con Dieguito Fernando, el hijo más chico de Maradona. Lo mismo sucedió con Jana, otra de las descendientes del 10. También estuvieron sus hermanos y hermanas.

Minutos antes de las 17, en medio del caos desatado por la represión policial con gases y balas de goma, el coche fúnebre ingresó por la explanada a la espera del féretro. Unos 50 minutos después partió rumbo al cementerio Jardín Bella Vista, donde yacen sus padres.

En la puerta de la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández y su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero acompañaron el féretro hasta el coche y le dieron su último adiós. EL Presidente aseguró que los desmanes ocurrieron “por la desesperación de algunos”.

“Leía a algún opositor que se quejaba y decía ‘cómo puede ser que hayan organizado esto’. Si no organizábamos el velorio todo hubiera sido peor, era imparable”, dijo.

Cuando se produjeron los disturbios, dentro de la sede gubernamental se encontraban tanto Alberto Fernández, que estaba en su despacho, como la vicepresidenta Cristina Kirchner, que permanecía en las oficinas del Ministerio del Interior.

El plan original era que el cortejo fúnebre transitará por la avenida 9 de Julio hasta la subida de la autopista 25 de Mayo Acceso Oeste para que todos tuvieran la oportunidad de despedirse del ídolo. Tras los incidentes, las autoridades decidieron cambiar el recorrido. El coche fúnebre salió por Paseo Colón y fue directo hacia la autopista rodeado por motos de la Policía Federal y efectivos de la Gendarmería.