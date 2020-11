El reparto de fondos para combatir la tucura depende de la agenda del Gobernador

El intendente de Cushamen, Ricardo Millahuala, afirmó este lunes que siguen esperando el envío de fondos que Nación asignó y transfirió a la Provincia en septiembre pasado, para asistir a productores afectados por la plaga de Tucura Sapo.

Millahuala advirtió que la demora administrativa a la que aluden las autoridades provinciales, estarían fundamentada en que el gobernador Arcioni no habría estado presente lo suficiente para firmar la documentación que permitiría destrabar los más de 13 millones de pesos que Nación envió el 15 de septiembre para atender la situación de emergencia.

En diálogo con AzM Radio, el Intendente de Cushamen confirmó que “los fondos ya están en la provincia y tengo que firmar el convenio con el Gobernador para que los bajen directamente al lugar para entregarlos a los productores” y contó que “la semana pasada me llamaron para ir y, cuando llegué, el Gobernador (por Mariano Arcioni) había viajado a Buenos Aires, así que ya no estaba”.



Segunda visita

Asimismo, Millahuala indicó que viajará nuevamente a Rawson para reunirse con el gobernador Arcioni, firmar el convenio y así dar por terminado el trámite. “Una vez que lo firme me dirán si podrán estar los fondos, que ya se encuentran en la provincia; por eso resta firmar el convenio y la otra semana seguro estarán disponibles”.

Más de $30 mil por productor

El total de productores totaliza 194 aproximadamente, precisó el jefe comunal de Cushuamen, agregando que “para cada productor son poco más de $34.000”. Consultado por la situación de los productores, la situación es actualmente estable: “Se ven corderitos, chivitos y el campo se ve muy lindo. Están bastante bien”, sostuvo Millahuala.

En cuanto a la tucura, sostuvo que por estos días es poca la cantidad de insectos.