El Plan Detectar descubre unos 40 casos positivos diarios en Puerto Madryn

Ayer se concretó la última jornada de implementación del Plan Detectar en la Escuela N°193 de la ciudad de Puerto Madryn, donde se mantuvieron los porcentajes de positividad que se vienen dando en la localidad portuaria desde que se inició la iniciativa en cuestión.

Entre lunes y miércoles ingresaron más de 200 personas, mientras que ayer asistió prácticamente un centenar más. En cuanto a los resultados alcanzados, Daniela Carreras mantuvo una entrevista con El Diario y remarcó que “seguimos sosteniendo la positividad que veníamos trabajando, con un 60% de positivos”.

Además, indicó que “venimos encontrando casos y también muchos contactos estrechos, a pesar de que las indicaciones son que se haga aislamiento se siguen acercando”.

Cabe destacar que el Plan Detectar está realizando entre 65 y 70 testeos por día, lo que indica que entre unas 40 personas son diagnosticadas con Covid-19 positivo a través del Plan Detectar en Puerto Madryn.



Concurrencia al Detectar

Por otra parte, Gladys Pérez, también referente del Plan Detectar en la ciudad del Golfo insistió con que quienes deberían acercarse a revisar su situación es “la gente que tenga síntomas como dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de garganta, diarrea, vómitos o malestar general. Hay que evitar las personas que ya fueron diagnosticadas por alguna vía, que notamos que también se acercan personas que fueron diagnosticadas por criterio epidemiológico”.

“Esto quiere decir que no fueron hisopadas pero por el criterio médico, se los analizó y notaron que realmente tenían pérdida de olfato y de gusto, o haber sido contacto estrecho y estar con síntomas, ya fueron diagnosticados. Esa gente no debería asistir porque ya tienen un diagnóstico”, precisó.

Además, agregó que lo que se busca con esta iniciativa es “buscar población que no fue contacto estrecho de nadie y que ha comenzado con síntomas para poder hacer control de foco en los domicilios y evitar la propagación del virus”.



Certificados

Sobre las constancias que se dan a quienes son diagnosticados como casos positivos de coronavirus, Pérez explicó que “se da aquí el certificado de aislamiento en el caso de que fuera un caso positivo, un caso sospechoso o un contacto estrecho. Se les da un certificado en este lugar”.

“Después, el propio sistema de salud se contacta con ellos para hacerles un acompañamiento en el proceso del virus y otorgarles el alta cuando cumplan los días”, agregó.