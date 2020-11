El miércoles habilitarían el turismo dentro de las comarcas de Chubut

El Ministerio de Turismo de Chubut prevé implementar tres fases de apertura a la actividad. La primera será de circulación interna dentro de cada comarca y se anunciará el 11 de noviembre. Dos semanas después, sobre fines de mes, se planifica autorizar la circulación entre comarcas. Y a partir de la segunda quincena de diciembre se abrirían las fronteras provinciales permitiendo el turismo nacional. “Chubut tiene la decisión de no pedir PCR cuando se hagan los ingresos nacionales”, anticipó el ministro Néstor García.



Plan de tres ejes

El funcionario manifestó respecto a la situación que está atravesando el sector y afirmó que se están planificando distintas alternativas para la reactivación. Al mismo tiempo, el funcionario ratificó que el miércoles 11 de noviembre se anunciaría el plan para que esto ocurra.

El mismo cuenta con “tres ejes”, mientras que el primero es “una circulación interna de cada una de las comarcas”. En tanto que “una vez que pasen 14 días comenzamos el cruce de las comarcas y la idea es arribar entre el 15 y el 20 de diciembre con la posibilidad cierta de abrir las fronteras provinciales”.

“Los protocolos vinieron para quedarse”

Asimismo, en una entrevista con Canal 9 de Comodoro Rivadavia, el titular de la cartera en cuestión aclaró que esto no ocurre solo en Chubut, sino que todos los distritos del país están manejando las mismas planificaciones para tener una perspectiva conjunta en todo el territorio nacional.

García insistió con que además de los atractivos naturales que tiene la Provincia hay que sumar lineamientos sanitarios ejemplares para poder atraer turistas. En este sentido, sostuvo que “los protocolos vinieron para quedarse, porque son medidas de seguridad y no cambian estructuralmente nada”.

Trabajo conjunto en la Patagonia

El Ministro también remarcó que con todos los titulares de las carteras de Turismo de las provincias patagónicas se reúnen periódicamente como para planificar acciones conjuntas.

“Tenemos que tener estrategias comunes, que es que si yo voy a Río Negro no me pidan una cosa, que si voy a Chubut pidan otra y en Santa Cruz otra. Tenemos que tener un sentido común porque este flagelo a todos nos toca por igual, entonces hay que tener un ordenamiento porque sino vamos a dar un mal ejemplo al turismo. Una o dos veces por semanas nos reunimos para trabajar en conjunto”, agregó.

Sin hisopado para entrar a Chubut

En otro orden, García se refirió a los requisitos específicos para poder ingresar a la Provincia. Esta posición se basa en dos ejes: no se pedirá hisopado negativo, pero sí se requerirá el itinerario específico de las actividades planificadas.

Al respecto, dijo: “Chubut tiene la decisión de no pedir PCR cuando se hagan los ingresos nacionales y ahí está la discusión porque hay otras provincias que sí. Lo que queremos tener son estrategias comunes porque si no el turista va a ser muy complicado durante enero”.

No obstante, sí se exigirá un cronograma preestablecido de los lugares que se visitarán los turistas que ingresen al territorio provincial.