El juez Soñis denunció penalmente al presidente del Consejo de la Magistratura

El juez penal Alejandro Soñis denunció al presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut, Enrique Maglione. Puntualmente, el magistrado de la circunscripción de Comodoro Rivadavia pidió que “se investigue la posible comisión de delitos de acción pública, enmarcados en la figura de falsedad ideológica y abuso de autoridad, que en ocasión del ejercicio de sus funciones ha realizado deliberadamente actos que no son de su específica función y calidad institucional que ostenta por mandato del pueblo, excediéndose en sus facultades como tal”.

En los hechos relatados por Soñis en su denuncia, recordó que el pasado 8 de octubre el gobernador Mariano Arcioni y el fiscal de Estado, Andrés Giacomone, presentaron ante el Consejo de la Magistratura una denuncia contra él, acusándolo de manifestaciones públicas, que según afirmó el juez penal “no había realizado”.

Al respecto, el magistrado de Comodoro Rivadavia indicó que Maglione habría manifestado en una entrevista periodística que “se había presentado una nota por parte del Gobernador, ‘intentando mermar la responsabilidad de Soñis’. Claramente, en ese primer acto, Maglione mintió. No se intentaba mermar la responsabilidad de Soñis, se pedía expresamente no ratificar la denuncia y desvincularme de la misma”.

“Pero esta intencionalidad exteriorizada por Maglione respecto de mi persona, lamentablemente no terminó allí y en un acto doloso y claramente intencionado, con fecha 6 de noviembre de 2020, en Sesión del Consejo de la Magistratura, al presentar la denuncia, dijo por ante el pleno de ese cuerpo que el Gobernador había presentado denuncia contra Soñis y Caviglia, que las había ratificado y que por ello llamaba a sortear Comisión de Admisiblidad de la misma. Una vez más, Maglione mintió. No solamente que no hizo mención a la presentación posterior del Gobernador sino que la denuncia, respecto de mi persona nunca fue ratificada”, agregó Soñis.

Por último, el juez de Comodoro Rivadavia apuntó contra el presidente del Consejo de la Magistratura, afirmando que “sin lugar a dudas con su accionar mal intencionado y en calidad de presidente del Consejo de la Magistratura me ha causado un grave daño en mi imagen y en mi persona no solo en el ámbito del Consejo sino en la opinión pública por cuanto ha salido en medios periodísticos y en redes sociales a agraviarme y descalificarme por hechos que no había cometido”.