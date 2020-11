El impulsor de Ficha Limpia valoró que en “Chubut escucharon el pedido”

La Legislatura de Chubut aprobó días atrás la Ley de Ficha Limpia, que establece que ninguna persona condenada en doble instancia por delitos vinculados con la corrupción y demás delitos penales pueda ocupar cargos públicos, ya sea por elección o por designación del Poder Ejecutivo.

Mientras esta iniciativa se debate en distintos puntos del país, El Diario mantuvo una entrevista con Gastón Ignacio Marra, quien fue el impulsor del proyecto en toda la Argentina.

En primer lugar, brindó detalles del objetivo del proyecto, que consiste en un “una modificación que estamos pidiendo en la Ley Orgánica de Partidos Políticos y en el Código Electoral para inhabilitar a aquellas personas que tengan una condena ante ciertos delitos dolosos graves, donde hubo una intención y conciencia de que se había cometido algún daño. Hacemos foco en los delitos constitucionales, como fraude y delitos contra la Administración Pública”.

“En Chubut escucharon el pedido”

Al respecto, agregó que “se generó una petición en agosto de 2018 en la plataforma de peticiones electrónicas. A partir de ahí se comenzó a juntar firmas y a hacer todo lo que es la campaña a través de las redes sociales. Generamos contactos con los legisladores nacionales, provinciales y ahora también se empezó a expandir por todas las ciudades”.

“En Chubut escucharon este pedido de tanta cantidad de argentinos, debatieron un proyecto de ley y la aprobaron en la Honorable Legislatura de Chubut”, apuntó el impulsor de Ficha Limpia en Argentina.

Motivaciones de la iniciativa

Al ser consultado sobre los hechos que incentivaron el proyecto, Marra indicó que “lo conocí en un viaje que hice a Brasil en 2018 y escuché en un bar que estaban hablando de esta iniciativa, a raíz de una situación que se estaba discutiendo en ese momento”.

“Luego me contacté con el ex juez que la redactó por Twitter y me pasó libros. Conseguí el acompañamiento de Fanny Mandelbaum y de miles de ciudadanos que sería imposible mencionarlos a todos. Esto ha sido algo impresionante lo que sucedió durante los últimos meses”, precisó.

Chubut fue “una sorpresa”

En cuanto al caso específico de lo ocurrido en Chubut, el impulsor de Ficha Limpia dijo: “La verdad que fue una sorpresa, pero no lo que sucedió en la Legislatura. Sino antes, porque días atrás le pedimos al Vicegobernador (Ricardo Sastre) y a la diputada María Andrea Aguilera si nos recibían las firmas y nos contestaron que sí”.

“Después ya se debatió en comisiones y sacaron un dictamen y días después ya estaban tratándolo en el recinto y aprobándolo por unanimidad. Fue todo una sorpresa y una emoción. Todos estábamos con la mira en Mendoza y Chubut nos sorprendió”, enfatizó.

Críticas a la iniciativa

Por último, Marra se manifestó respecto a las críticas que obtuvo el proyecto en Chubut, recordando que algunos diputados afirmaban que iba en contra del principio de inocencia. Al respecto, el impulsor de Ficha Limpia remarcó que “acá estamos hablando de modificaciones en el derecho electoral y no en el derecho penal”.

“No significa que a la persona no se le va a asegurar el debido proceso dentro de lo que es el proceso penal. Nosotros estamos hablando de reformas en la Ley Orgánica de Partidos Políticos o en el Código Electoral. No tiene nada que ver con el derecho penal”, concluyó.