El Gobierno pedirá al FMI un préstamo de facilidades extendidas

El Gobierno de Alberto Fernández pedirá al Fondo Monetario Internacional un préstamo denominado “línea de facilidades extendidas” a cuatro años y medio con el que repagará el crédito anterior obtenido en 2019 por la gestión de Mauricio Macri.

Así lo confirmaron desde el Ministerio de Economía, tras un encuentro de Martín Guzmán con periodistas de las agencias internacionales Reuters y Bloomberg.

Según especificaron, el préstamo que se negocia será para cubrir el pago del crédito anterior, por un total de US$ 44.000 millones más intereses por unos US$ 5.000 millones, y no se pedirán dólares frescos.

El anuncio se da en la víspera de la llegada de la misión del FMI en un equipo liderado por Julie Kozack, que es la número dos del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, que encabeza el staff que sigue de cerca el caso argentino comenzarán con las rondas en el Ministerio de Economía y trabajarán junto a Martín Guzmán.

A diferencia del viaje que hicieron a principios de octubre, en esta oportunidad Kozack y Cubeddu no estarán solos: un equipo de economistas del FMI, de unos 6 o 7 del equipo técnico, los acompañarán.

Este encuentro será clave para definir cuestiones fiscales, monetarias y estructurales, dijeron voceros del FMI.

La Argentina empezó a negociar meses atrás con el FMI un nuevo programa para conseguir los dólares para repagar el anterior. Las posibilidades que estaban sobre la mesa eran un stand-by agreement o una línea de facilidades extendidas.

La Argentina, en su historia de préstamos con el organismo, osciló principalmente entre estos dos tipos de créditos dentro del menú de opciones del FMI. Y el que se negocie ahora se convertirá en el programa número 22 del país con el Fondo desde el primero que se pactó a fines de 1958.

Para el caso de un préstamo de facilidades extendidas la asistencia financiera tiene por objetivo cubrir necesidades de balanza de pagos más graves.

“Las reformas que se exigen en este caso son integrales y más profundas (que en un stand-by), tanto para recuperar la solvencia intertemporal pública y externa como para garantizar un sendero de crecimiento sostenido basado en mayor productividad”, explican en GMA Capital.

El período de repago es más largo, suele ser de entre 4,5 y 10 años y algunos países con este tipo de acuerdo son hoy Ecuador, Pakistán, Angola, Jordania y Etiopía, entre otros.

Así, como el repago se concreta en más tiempo, “los pagos de un préstamo de facilidades extendidas se harían entre 2025 y 2031, mientras que los de un stand by habrían sido entre 2024 y 2027. Como el capital a devolver es igual en ambos casos, las cuotas del de facilidades extendidas son más relajadas que las del SBA”, diferencian en Ecolatina.