El edificio que era de la SIDE en Trelew será delegación de Desarrollo Social de la Nación

Este miércoles, desde el Gobierno municipal de Trelew anunciaron que el edificio de la avenida Hipólito Yrigoyen, donde se alojaba la dependencia local de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), actualmente Agencia Federal de Investigaciones (AFI), será la sede de una delegacion del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Así lo adelantaron luego de una reunión protocolar entre el intendente Adrián Maderna y el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de la Nación (PSA), José Glinsky, que llegó de visita a la provincia.

El anuncio se dio luego de dialogar de diversas temáticas vinculadas no solamente con el aeropuerto sino también sobre el interés del funcionario nacional sobre la situación social y económica de la ciudad, mediante una conferencia de prensa brindada en el Salón Histórico municipal.

Trabajo articulado

El intendente Adrián Maderna, quien compartió gabinete provincial en el año 2012 con José Glinsky agradeció especialmente la visita y destacó su predisposición. “Nos conocemos mucho y es importante poder trabajar en conjunto”, expresó el jefe comunal.

“Para nosotros es muy importante poder articular acciones que tienen que ver con nuestro aeropuerto, más aún en un momento tan difícil como el que estamos viviendo por la pandemia. Y poder llevar adelante este trabajo con la apertura de vuelos y las cuestiones que podemos ir construyendo con el gobierno nacional, a través suyo y de muchos compañeros con los que venimos trabajando en conjunto, para nosotros es muy importante”, dijo más adelante.

Asimismo, el Mandatario municipal señaló que “la intención es poder delinear un trabajo articulado entre la Municipalidad, la PSA, y el gobierno provincial, porque sabemos que la pandemia irá pasando y debemos pensar en un después. Hoy en día es muy importante poder anticiparse a todas las situaciones y estamos muy contentos de poder tener este trabajo en conjunto y de ser nexo ante diversos requerimientos que nosotros venimos planteando en diferentes temáticas que hacen a la labor diaria de un municipio”.

Y destacó que “es importante que un chubutense pueda estar al frente de un área tan importante y poder tener estos gestos de venir a la provincia, interiorizarse de cómo está la situación social, económica y eso marca que es un gobierno que camina, más allá de la situación de la pandemia”.

Abordaje territorial distinto

En este sentido, José Glinsky remarcó a su turno que contaba con “una buena noticia para la ciudad de Trelew, que va a ser importante porque producto de algunas gestiones y la buena predisposición de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, vamos a contar con el edificio de la calle Yrigoyen de la institución para el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”.

Destacó que “esto va a permitir un abordaje territorial distinto, porque producto quizás de una gestión no del todo bien hecha por parte del gobierno anterior de Mauricio Macri, el Ministerio de Desarrollo Social se quedó sin dependencia aquí en la ciudad de Trelew para todo el Valle”.

Dijo además que probablemente ese edificio sirva para que otras dependencias del gobierno nacional puedan tener un espacio físico para atender distintos requerimientos de los vecinos de la ciudad. “Somos conscientes de que Trelew requiere de asistencia social. Por suerte tiene un intendente como Adrián Maderna que conoce la realidad de los barrios, conoce la realidad de la gente, que ha transitado cada una de las calles de esta ciudad y conoce a muchísimas familias de Trelew. Y en un contexto tan complicado como el que tenemos, que podamos aportar un granito de arena para que a Adrián Maderna se le haga un poquito más fácil la cosa, me parece que es importante. Y además desde lo simbólico porque este edificio representaba una institución como ahora la AFI o la Ex Side, sino que también para nosotros los chubutenses ha sido un lugar muy apuntado por básicamente todos quienes defienden los derechos humanos en nuestra provincia. Es un edificio que ha recibido escraches, que diría hasta merecidos, porque desde ahí se cometieron acciones de flagrante ilegalidad, no solamente en otras épocas oscuras de la Argentina, sino en plena democracia con evidencias sobradas de la realización de espionaje ilegal en la provincia de Chubut”.

Y para finalizar subrayó “Estamos terminando los trámites en la AABE para que ese edificio pase al patrimonio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que el CDR (Centro de Referencia) funcione en ese lugar, y esté a la cabeza la compañera María Mastroestéfano a quien le tenemos mucha confianza, con 20 años de experiencia, lo que permite además que muchas cosas que debería suceder pronto finalmente sucedan aquí en la provincia de Chubut y particularmente en Trelew. Hay recursos que deben poder llegar y esto, no digo que lo resuelve todo, pero es una muy buena forma de poder generar algún ámbito para quienes efectivamente realmente lo necesitan tengan las herramientas y puedan contar con programas que existen y deben llegar a la gente y no ser letra muerta en un expediente”.