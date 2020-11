“El Depo” suma minutos de fútbol

Con un juego ante Jorge Newbery, el Deportivo Madryn sumó el pasado sábado el tercer partido amistoso de pretemporada, de cara a lo que será el inicio de su participación en el Torneo Federal A desde el próximo sábado 5 de diciembre.

“El Aurinegro” recibirá por la 1° Fecha a Huracán Las Heras en el Estadio “Abel Sastre”.

Los “Aurinegros” analizan su preparación

El pasado sábado, el Deportivo Madryn disputó su tercer partido amistoso de pretemporada, recibiendo en su Estadio “Abel Sastre” a su par de Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, equipo que militará en el Torneo Regional Amateur.

“El Depo” comenzará su participación en el Torneo Federal A, el próximo sábado 5 de diciembre, siendo anfitrión de Huracán Las Heras de Mendoza, por la 1° Fecha de la competencia.

Luego del amistoso, El Diario Web habló con los protagonistas del “Depo”, como ser su capitán, Fabricio Elgorriaga, quien indicó con respecto al cotejo de preparación que “estuvo bien. Nosotros estamos buscando la parte final para el inicio del Torneo. Estuvo bien. Nos sirve para la preparación”.

En lo que respecta a la performance personal y grupal, conseguida con el paso de los minutos de futbol, el lateral izquierdo aseguró que “me sentí bien, vamos mejorando es lo que es físicamente, más sueltos con la pelota. La verdad que bien, falta poco para que inicie el Torneo. Estamos preparándonos de la mejor manera para esta primera etapa del Torneo”.

El jugador, finalizó demostrando la expectativa que se genera ante el inminente comienzo de la competencia: “queda poco, ya tenemos rivales, tenemos fechas. Ahora esperamos arrancar y saber que quedan finales para lograr el objetivo”, comentó Elgorriaga.

Por su parte, uno de los autores de los goles “aurinegros” en el amistoso, Gaspar Triverio, también habló con El Diario Web, analizando sobre el cotejo que “se trabajó muy bien en todas las líneas. Estamos buscando la línea de juego que quiere Jorge, así que metiéndole con eso. Tratando de llegar al primer partido con todo lo que nos pide ya afilados”.

El mediocampista ex Chaco For Ever, destacó el armado del fixture y programación de la competencia al decir que “se hizo muy larga la espera. Por suerte ya salió el fixture, eso nos deja más tranquilo. Metiéndole fichas para el primer partido, trabajando para eso”.

Una cuestión que deberá afrontar Deportivo Madryn durante este Torneo, es que se jugará los fines de semana y entresemana; sobre lo que consultado al respecto Triverio explicó que “estamos preparados para eso. Sabemos que los primeros tres partidos serán muy cortos los días de descanso y sumando los viajes. Hay que mentalizarse, trabajar para eso. Pensar sobre todo en el primer partido y después veremos cómo vamos con los próximos”.

Por último, el jugador, recientemente incorporado al plantel del “Depo”, valoró el buen grupo humano al que ha llegado, al decir que “hay buena gente, por suerte, a uno que es nuevo, con eso se hace más fácil la adaptación. Hay buen grupo humano, eso te deja trabajar tranquilo”.