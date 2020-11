“El Depo” se impuso en el amistoso ante Jorge Newbery

Este sábado, el Deportivo Madryn disputó en su Estadio “Abel Sastre” su tercer juego de pretemporada, en este caso ante Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.

Fue con victoria por 2 a 1 para los dirigidos por Jorge Izquierdo ante su par “Aeronauta” que presentó su figura, Pablo “Pitu” Barrientos. “El Depo” ya conoce el fixture del certamen que jugará desde el 4/12: Huracán Las Heras como local.

Buena prueba amistosa ante Newbery

El Estadio “Abel Sastre” fue escenario en la jornada del sábado, del tercer partido amistoso de pretemporada de cara al Federal A para el Deportivo Madryn, que recibió a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, rival que se entrena de cara al Torneo Regional Amateur.

Por 2 a 1, con los goles anotados por Gaspar Triverio y Emiliano López, se impuso “El Depo” frente a su par comodorense. El descuento, para los visitantes, fue aportado por Facundo Vega, zaguero central hoy en día refuerzo del “Aeronauta” que ha vestido la camiseta “Aurinegra” temporadas atrás.

Madryn, alistó como iniciales a Pablo Lencina; Matías Llanquetrú, Cristián González, Fabricio Elgorriaga, Julio Zúñiga; Fabio Giménez, Leonardo López, Cristián Canuhe, Gaspar Triverio; Emiliano López y Franco Niell. Vale destacar que por un golpe, el golero del “Depo” debió dejar el campo de juego, ingresando en su lugar Mauricio Nievas.

Luego, en el segundo equipo ingresaron Maximiliano García, Mauro Peinipil, Matías Presentado, Bruno Peinipil, Alan Moreno; Marcos Pérez, Nicolás Macarof, Leandro Becerra, Nicolás Capellino; José Michelena y Sebastián Jeldres.

Por parte del equipo visitante, “El Lobo” comodorense, formó con Flores; D. Ruiz, F Vega, G. Barrientos, Cárcamo; Castro, M. Ruiz, Dzaja; su figura, Pablo “Pitu” Barrientos; Mauro Villegas y Erro.

En el debut, ante “El Globo” de Mendoza

El nuevo Torneo Federal A 2020/2021, comenzará a jugarse desde el próximo 4 de diciembre, con fechas que incluso se jugarán entresemana, con instancias “Campeonato” y “Reválida”, para las Zonas Sur y Norte.

El Deportivo Madryn, integra la Zona Sur del certamen, en la que en la 1° Fecha recibirá el viernes 4 de diciembre a Huracán Las Heras de Mendoza, para jugar días después, el 9 ante Juventud Universitario de San Luis.

Por la 3° Fecha, el 13/12., recibirá a Sansinena; para luego por la 4| jugar nuevamente fuera de casa, en Bahía Blanca ante Olimpo. Por la 5°, será anfitrión de Villa Mitre, en la 6° estará libre y en la 7°, visitará a Deportivo Maipú.

Fútbol – Torneo Federal «A» Edición 2020/2021

Zona Campeonato

Zona Sur – Fixture

1ra – Viernes 4 – 5/12/20

Madryn Vs Huracán LH

V.Mitre Vs J.U.Univert.

Olimpo Vs Sansinena

Libre: D. Maipú

2da – Miércoles 09/12/20

Sansinena Vs V.Mitre

J.U.Univert. Vs Madryn

Huracán LH Vs D. Maipú

Libre: Olimpo

3ra – Domingo 13/12/20

D. Maipú Vs J.U.Univert.

Madryn Vs Sansinena

V.Mitre Vs Olimpo

Libre: Huracán LH

4ta – Domingo 20/12/20

Olimpo Vs Madryn

Sansinena Vs D. Maipú

J.U.Univert. Vs Huracán LH

Libre: V.Mitre

5ta – Domingo 27/12/20

Huracán LH Vs Sansinena

D. Maipú Vs Olimpo

Madryn Vs V.Mitre

Libre: J.U.Univert.

6ta – Domingo 03/01/21

V.Mitre Vs D. Maipú

Olimpo Vs Huracán LH

Sansinena Vs J.U.Univert.

Libre: Madryn

7ma – Domingo 10/01/21

J.U.Univert. Vs Olimpo

Huracán LH Vs V.Mitre

D. Maipú Vs Madryn

Libre: Sansinena

Forma De Disputa

Capítulo II

Forma Y Sistema De Disputa Y Definiciones

Art. 11 – Forma De Disputa

Se disputará a través de una Etapa Clasificatoria, una Etapa Revalida, Etapa Final y una Etapa Reclasificatoria.

ZONA SUR

Catorce clubes confirmaron su participación en el certamen.-

ETAPA CLASIFICATORIA

Estará integrada por los clubes que se ubicaron del 1er al 7mo lugar, de la Tabla de Posiciones del Torneo Federal “A” 2019/20, que fuera dado por finalizado según Resolución aprobada por el Comité Ejecutivo y publicada en el Boletín n° 5769 del 28/04/2020, la que se detalla a continuación: Villa Mitre, Deportivo Maipú, Huracán Las Heras, Deportivo Madryn, J.U. Universitario, Sansinena y Olimpo.

Se disputará todos contra todos, a una sola rueda de partidos.

El primero clasifica a la Etapa Final, para la disputa del primer ascenso a la Primera Nacional de la AFA.

Los restantes seis clubes clasifican a la Etapa Reclasificatoria.-

ETAPA REVALIDA

Estará integrada por los clubes que se ubicaron del 8vo al 14to lugar, de la Tabla de Posiciones del Torneo Federal “A” 2019/20, que fuera dado por finalizado según Resolución aprobada por el Comité Ejecutivo y publicada en el Boletín n° 5.769 del 28/04/2020, la que se detalla a continuación: Cipolletti, Camioneros, Estudiantes, Sp. Desamparados, Circulo Deportivo, Peñarol y Sol de Mayo.

Se disputará todos contra todos, a una sola rueda de partidos.

El primero clasifica a la Etapa Reclasificatoria.