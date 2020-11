El “Aurinegro” se quedó con el segundo amistoso ante Brown

En dos tiempos de 40 minutos cada uno, jugaron un nuevo partido amistoso Guillermo Brown y Deportivo Madryn en la mañana del sábado y en el Estadio “Raúl Conti”.

Más minutos de fútbol para los equipos de la ciudad

En la mañana del sábado, el Estadio “Raúl Conti” fue escenario del segundo partido amistoso de pretemporada de Guillermo Brown y Deportivo Madryn, enmarados en sus respectivas pretemporadas de cara a sus participaciones en los Torneos de Primera Nacional y Federal A.

Se disputaron dos tiempos de 40 minutos cada uno; siendo en esta oportunidad victoria, para los del “Aurinegro”, por 2 a 0 con los goles de Nicolás Herranz (en contra) y Joao Asprilla.

En cuanto a las formaciones de uno y otro equipo, en el caso de los titulares de “La Banda”, Marcelo Broggi eligió a Franco Agüero; Matías Ruiz Díaz, Nicolás Herranz, Guillermo Ferracuti, Leonel Álvarez; Cristian García; Julián Bonetto, Mauricio Vera, Sebastián Medina, Matías Ahumada Acuña; y Abel Méndez.

En tanto que en el caso del “Aurinegro”, Jorge Izquierdo puso en cancha a Pablo Lencina; Matías Presentado, Cristian González, Fabricio Elgorriaga, Julio Zúñiga; Leonardo López, Fabio Giménez, Cristian Canhue, Matías Llanquetrú; José Michelena y Emiliano López.

El segundo equipo en Brown alistó con Luciano Guarracino; Fabrizio Romero, Maximiliano Guardia, Pedro Melgarejo, Alan Sánchez; Elvis Bahamonde, Mauro Cortez, Branco Mera, Gabriel Navarro; Joel Chavarría y Josías Hernández. Por parte del “Depo”, formó con Mauricio Nievas; M. Peinipil, B. Peinipil, Elgorriaga, Moreno; Maidana, Macarof, L. López, Triverio; Asprilla y Jeldres.

Broggi e Izquierdo analizaron el partido

Post partido, El Diario Web habló con los entrenadores de ambos equipos, junto a quienes se analizó lo que ha dejado este segundo juego de preparación. Marcelo Broggi destacó que “el análisis es positivo desde el juego”, agregando que “jugamos 5 minutos más, con dos tiempos de 40 minutos (el primer partido había sido de 35 minutos)”.

“El primer tiempo lo jugaron los que vienen siendo titulares y el otro los chicos del club. Fue un lindo entrenamiento, por parte nuestro y por parte del Deportivo Madryn”, indicó el DT browniano.

Broggi valoró la chance de jugar amistosos en esta situación en la que tanto Brown como el Deportivo Madryn, son los únicos equipos que en la zona, autorizados por la AFA por disputar categorías profesionales, están en preparación: “la verdad es que nos estamos ayudando bastante. Tiene que ser así. Hoy necesitamos los amistosos porque somos los dos equipos que estamos atrasados con respecto a los equipos de buenos Aires que tienen 6/7 amistosos”.

“En líneas generales bien, con el comportamiento de ellos y nuestro. Si no se juega o no arranca el Torneo, vamos a seguir con la temática de jugar amistosos”, sumó el entrenador de ´La Banda´.

Con respecto al comienzo del certamen, pautado para el 21 de noviembre por la AFA pero, que teniendo en cuenta que aún no hay forma ni fixture confirmado, Broggi aseguró que “tengo mis dudas que de que empiece el 21. La incertidumbre la seguimos teniendo. La tiene la comisión directiva porque nos quedan por sumar futbolistas pero es entendible porque todavía no hay una programación de cuándo comenzará el campeonato. Supuestamente comenzara el 21 pero hay una reunión la semana que viene en Fecha FIFA y decidirían cuando comenzará el torneo y si no serán dos semanas más”.

“Vamos día a día, si se da así, vamos a tratar de seguir jugando ante Madryn para ayudarnos entre los dos clubes y llegar a punto con los equipos”, agregó.

Consultado por el equipo con el que cuenta, Broggi aseguró la importancia de sumar rodaje futbolístico con este equipo prácticamente nuevo: “se nos fueron 20 futbolistas, es un montón, pero la pandemia, este momento, la economía. Eso hace que el club tenga otro pensamiento a nivel proyecto. Nos tenemos que adaptar a la economía del club, no solo en el caso de Brown, se da en muchos equipos”.

El DT de Brown, confesó que a la incertidumbre de cuando iniciará el certamen, está el pensamiento de cómo se dará en cuanto a logística de viajes: “lo que más pensamos es en los viajes. Nosotros a 1500 kms de Buenos Airees, ni hablar de Santiago del Estero. Es pensar en cómo vamos a viajar… Falta esa logística. No sé qué decir. Es la incertidumbre de los equipos que estamos lejos, como los de San Juan y Santiago del Estero”.

Por parte del entrenador del Deportivo Madryn, Jorge Izquierdo, aseguró post amistoso que “las sensaciones son las mejores”. “Siempre es bueno poder hacer futbol ante un equipo de otra categoría que tiene otro ritmo también. Nos sirve tanto a ellos como a nosotros. Es buen parámetro. Es buscar minutos y buscar la dinámica que se requiere para cuando nos toque jugar”, agregó.

Con respecto a la preparación del equipo, ´Chopí´ indicó que “los jugadores que han venido se han acoplado bien, tienen experiencia en la categoría, muchos partidos, la adaptación es óptima desde ese sentido. Estamos bien, en los tiempos deseados, nunca nos ha pasado esto de una pandemia con jugadores sin tocar la pelota por 7 meses”.

En tanto, consultado sobre la fecha de inicio del certamen, también tuvo cautela y considerando que “cuando pusieron de fecha de inicio el 21 de noviembre, estimamos que necesitaríamos una semana/diez días más, porque nosotros comenzamos el 12 de octubre. Para nosotros los tiempos lógicos era 29 de noviembre o 7 de diciembre. No creo que sea el 21. Esperamos. Si nos toca el 21, no si estaremos al 100 por 100, pero vamos estar en forma igual… Buscaremos seguir sumando minutos”.

“Este sábado hicimos con el primer equipo hicimos 55 minutos/60, la idea e ir buscando semana a semana, tratar de llegar a al normalidad de 90 minutos. Si nos toca empezar el 21, estaremos en buena forma también”, analizó.

Sobre el Torneo Federal A y el formato que aún no se conoce, Izquierdo opinó que “se estableció que puedan jugar todos, no creo que tenga mucho que ver las posiciones. Si ver la posición geográfica. Nosotros no vamos a definir eso, nos vamos a tener que adaptar a lo que establezcan las autoridades. Sí que nos gustaría un Torneo donde tengamos continuidad, donde tengamos chances. No creo que sean Playoffs por el tema de preparación”.

“Nosotros nos preparamos para lo que nos toque, nos vamos a adaptar. Pensamos con el objetivo de ser competitivos, de dar pelea en cualquier cancha” , aseveró.

En cuanto a próximos partidos amistosos ante Brown, Izquierdo comentó que “quedamos con Marcelo. Peor dependerá de la fecha en la que se dará comienzo a Primera Nacional, si es el 21 sería difícil; pero si se posterga, habría posibilidad de jugar otros amistoso. Vamos a ir a de la mano, nos vamos a ayudar entre ambos clubes”.

Por último, el DT del “Aurinegro”, aseguró que “nos preparamos para lo mejor. Tenemos un muy buen plantel, los jugadores están concientizados, con ganas de hacer lo que nos gusta que es jugar al fútbol”.