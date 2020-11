El año que viene, las clases comenzarían el 1 de marzo

Ya cerrando un singular ciclo lectivo, desde el Gobierno provincial confirmaron que el año que viene, en Chubut, las clases comenzarán el lunes 1 de marzo, así lo expresó la subsecretaria del Ministerio de Educación Silvia Reynoso.

De esta manera, la funcionaria confirmó que ya está preparado un protocolo de regreso a clases presencial, el cual fue elaborado por una comisión asesora durante nueve encuentros con representantes del Ministerio de Educación, representantes de los gremios y, que en este momento está para su aprobación en el Consejo Federal.

Sin 100% de presencialidad

Al respecto, Reynoso explicó: “Ese protocolo tiene todas las dimensiones posibles sobre cómo organizar la escuela, los espacios, los tiempos, pensando en un regreso en marzo seguramente bimodal, con alternancias de grupos, porque esa presencialidad del 100% que teníamos como escenario el 14 de marzo, nos está diciendo salid que no va a ser posible en marzo, hasta que la vacunación no sea total de toda la población argentina”, explicó.

Asimismo, destacó que hay un adelanto del calendario escolar que marca la fecha del regreso a las aulas: “Estamos pensando un marzo diferente, hay un calendario que indica un indicio de clases al 1° de marzo de 2021”, dijo.

Reynoso además detalló que la vueltas a las escuelas va a tener tres dispositivos en paralelo, “uno tiene que ver con los ingresantes de primer año y de primer grado, y las salas de cinco que son dispositivos de acompañamiento en los ingreso; otros estudiantes van a estar en los de secundario seguramente en condiciones evaluadoras o mesas de acreditación de saberes; y otros estudiantes que tengan aprobados sus proyectos y no necesitan de estos refuerzos, me estoy refiriendo a los 2°,3°,4°y 5° año de secundaria como el resto de primaria van a estar con otras actividades de inicio que se llaman dispositivos de encuentro”.

En ese sentido la funcionaria indicó que será primordial el recuentro entre la presencialidad y virtualidad los estudiantes “que nos vimos presencialmente un 14 de marzo y los vamos a reencontrar si se puede, en forma presencial a un marzo 2021, entonces hemos trabajado y seguimos trabajando con las direcciones de nivel el reencuentro de los estudiantes con los docentes, con la institución, hay chicos que no han podido conformar lazos”, manifestó.