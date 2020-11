Diseñan un clúster petrolero de la Cuenca del Golfo San Jorge

En una nueva mesa de trabajo convocada por el intendente municipal Juan Pablo Luque, junto al intendente de Caleta Olivia y presidente del Consejo Hidrocarburífero de Santa Cruz, Fernando Cotillo, se realizó una reunión de trabajo con la Cámara de Empresas de Servicios del Golfo San Jorge y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

El objetivo fue presentar el clúster que se está conformando en el marco de la agenda estratégica regional y aunar esfuerzos entre el ámbito público, las cámaras y la Universidad.

Se avanza con un trabajo mancomunado para incentivar la producción de la Cuenca del Golfo San Jorge y defender los puestos de trabajo, con una fuerte apertura regional impulsada desde la intendencia local, con Juan Pablo Luque, junto a distintos representantes del sector petrolero y actores del norte de la provincia de Santa Cruz, entre los que cumplen un rol fundamental el intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, y el Jefe de Gabinete de dicha provincia, Leonardo Álvarez.

Construir consensos

Al finalizar la reunión, el intendente Juan Pablo Luque manifestó que «el objetivo es lograr consensos, defender la cuenca y generar más puestos de trabajo, en un diálogo permanente que venimos manteniendo con los sindicatos vinculados a la actividad».

El mandatario recordó que «desde inicios del 2020 en un contexto totalmente diferente al actual, dimos el puntapié para la apertura de una agenda regional destinada al petróleo y la diversificación productiva, permitiendo la vinculación y el diálogo entre el Municipio, las operadoras petroleras, la Universidad Nacional de la Patagonia y las Cámaras, tanto de Comercio como de Servicios Petroleros y su articulación con el Estado nacional; con la premisa de generar alternativas para la productividad y el desarrollo tecnológico de la industria».

Definir un esquema productivo

Bajo ese objetivo, el intendente Luque puso en relieve la importancia de continuar el diálogo regional para establecer políticas públicas en beneficio del desarrollo productivo e industrial de la Cuenca.

En ese sentido, Luque sostuvo que “el motivo de esta reunión no es limitarnos solamente a la cuestión de ideas para el sector, sino ser más pragmáticos a la hora de generar un esquema productivo y donde toda la región sea protagonista”.

“Tuve la oportunidad de reunirme con el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, donde pudimos abordar entre tantos temas, la preocupación por lo que nos está dejando la pandemia en el sector industrial”, mencionó.

Una oportunidad histórica

Por su parte, el intendente Fernando Cotillo agradeció la invitación de su par comodorense y expuso que “estoy convencido de que, si no tenemos esta visión regional de crecimiento y desarrollo, no vamos a poder avanzar”.

No obstante, manifestó que “creo que tenemos una barrera administrativa y provincial que excede a las decisiones que podamos tomar desde las intendencias, pero, indudablemente, cuando trabajamos en conjunto esto se puede superar” al tiempo que consideró que “este debate es una oportunidad histórica para todos y a nuestras empresas le sobra la experiencia y la tecnología para poder seguir creciendo”.



Debate y unión

Durante el análisis de la realidad que atraviesa el sector petrolero, desde la Cámara de Servicios, Ezequiel Cufré reconoció que “cuesta mucho generar una construcción constante en el tiempo pero nos hemos reunido varias veces para pensar en la pospandemia y sabemos que es un momento complejo pero que tenemos que atravesarlo todos juntos”.

“Esto realmente nos permite mantenernos comunicados y generar un espacio de comunicación permanente sin identificar a un sector en particular, sino de buscar la manera de fortalecer a la región y que sea un disparador para que cada parte pueda sumar propuestas”, enfatizó.