Destino NBA para Campazzo

El base argentino Facundo Campazzo, está en los próximos días, ante la confirmación de su nuevo club en la NBA.

Luego de un acuerdo con el Real Madrid, el jugador clave de la Selección Argentina, pasaría a la liga más importante del mundo, tal como indicó el sitio web Básquet Plus.

Cuenta regresiva

El sitio web especializado en el deporte de “la naranja”, Básquet Plus, que “Facundo Campazzo, que transita sus últimos días como jugador del Real Madrid y del básquet FIBA, que dejará en cuanto se abra la agencia libre de la NBA, el próximo 20 de noviembre”.

A la vez, agrega que “a partir de ese momento, se podrá cerrar oficialmente su ingreso a la mejor liga del mundo, y se anunciará finalmente el equipo al que irá. Que no son los Knicks, ni los Mavericks” o algún club sorpresa.

Campazzo, jugó este viernes ante el Estrella Roja de Belgrado, con la victoria de su equipo; jugando nuevamente el próximo miércoles por la misma competencia, la Euroliga.

Por la ACB, su último encuentro sería el 22 ante el Manresa, puesto que el partido que debía jugar este fin de semana ante el Andorra fue postergado para el 4 de diciembre.

Con respecto al acuerdo llegado con ´la Casa Blanca´, Básquet Plus indicó que “el argentino se irá pagando la cláusula más alta de salida de la historia del básquetbol europeo (6 millones de euros), y lo hará en excelente relación con el club, con el que pudieron ponerse de acuerdo como era de esperar, y donde tanto Campazzo como el club cumplieron su parte y serán socios hasta el último minuto en el que el basquetbolista juegue en el equipo”.