Desde el sector hotelero piden previsibilidad en las medidas de reactivación del turismo

El sector turístico sigue siendo uno de los más perjudicados por los efectos negativos de la pandemia de coronavirus. Por la cuarentena llevan casi ocho meses de facturación cero. En Chubut evalúan habilitar primero el turismo intracomarcal, luego entre comarcas, y meses después de alcance nacional. El encargado del área operativa del Hotel Península Valdés de Puerto Madryn, Leandro Bruzzo, estimó que “vamos a estar prácticamente dos años con una situación crítica en la operatividad y en la parte financiera”.

Bruzzo explicó sobre la delicada situación actual de la hotelería de la ciudad del Golfo y las proyecciones ante la inminente reapertura del turismo. Pidió que se sigan manteniendo los cuidados respectivos a evitar la propagación del Covid-19, atentos a que esto también trae repercusiones negativas en el sector.

En primer lugar, indicó que “ya son prácticamente ocho meses en los que los hoteles han transcurrido cerrados y sin ningún tipo de facturación. Esto hizo que estemos en una situación realmente muy crítica. La recuperación en nuestro sector va a llevar mucho más tiempo y ya tenemos ejemplos como Europa en donde han tenido su temporada y los índices de ocupación han estado oscilando el 15%”.

Dos años más

En cuanto a esto último, Bruzzo cree que “vamos a estar prácticamente dos años con una situación crítica en la operatividad y en la parte financiera de nuestro sector”.

Asimismo, resaltó que actualmente están trabajando con empleados esenciales que llegan a la ciudad, lo que significa “un comienzo para activar la actividad y el hotel. Lo utilizamos mucho también para la parte anímica, porque nosotros hemos perdido nuestra rutina de trabajo durante prácticamente ocho meses, lo cual afectó muchísimo a todo el personal y hace muy bien poder volver a la actividad. Nosotros tenemos una capacidad aproximada de 160 plazas y hoy estamos abiertos e incurriendo en costos por dos huéspedes. Es realmente una situación complicada, pero entendemos que es el comienzo de algo que va a ser mejor”.

Turismo en Chubut

En cuanto a las expectativas de cara al futuro inmediato, el referente del Hotel Península Valdés dijo que “por suerte Provincia se está manifestando en pos de tener una reapertura ya en diciembre para el turismo, porque por ahora es solo para esenciales. En diciembre creemos que vamos a tener otra perspectiva de trabajo”.

“No podíamos perder el verano, porque significaba estar cerrados más de un año. Sabemos que el verano es breve y ahí comenzamos la baja, cuando achicamos la posibilidad de trabajo. Entonces se iba a hacer larguísimo y en muchos casos imposible. El sector siempre ha luchado para no perder la posibilidad de brindar trabajo a todas las familias de la comunidad”, apuntó.

En la continuidad de su postura respecto a la posibilidad de un turismo intracomarcal, Bruzzo precisó que “va a ser por etapas. Todo es auspicioso porque estamos en una realidad distinta a la monotonía que teníamos desde hace ocho meses. No había ningún tipo de noticia positiva y ahora estamos comenzando a tenerlas. Va a ser comarcal, provincial y luego nacional”.

Plan Pre-Viaje

En cuanto a la implementación de la iniciativa denominada Pre-Viaje, consideró que “la propuesta es muy buena, pero necesita previsibilidad. Una persona no va a tomar el riesgo de invertir bastante plata para unas vacaciones para luego no utilizarlo”.

En esta misma línea, indicó que “estas son las medidas que necesitamos que existan y también que haya previsibilidad. Que sepa la persona que va a poder tomar un aéreo, que va a poder transitar en las rutas de Argentina y poder llegar a una provincia, que si hay viaje con escala que no se te tenga que quedar en un lugar haciendo cuarentena. Todo eso hay que evitarlo y que sean muy claras las reglas”.

“Creo que la gente sí se va a animar porque hay sondeos, pero todavía no hay tanta concreción de ventas porque la decisión no la pueden tomar. En cuanto estén claras las reglas, vamos a tener una reactivación que por lo menos nos sirva para paliar este momento”, concluyó Bruzzo.