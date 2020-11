Denver Nuggets sería el equipo para Facundo Campazzo

Luego del Draft de la NBA, se abre la modalidad Agencia Libre y allí es donde otro argentino podría concretar su destino en la liga más importante del basquetbol mundial: el base de la Selección, Facundo Campazzo.

Fuentes especializadas en el deporte de “la Naranja” en los Estados Unidos, indican que los Denver Nuggets son los interesados en contar con los servicios del armador del Real Madrid, figura en su equipo y que, sin lugar a dudas, merece demostrar su nivel en la máxima.

“Rumbo Colorado”

Líder en el equipo que comanda Pablo Laso, “Facu” ha llegado a transformarse en uno de los mejores pasadores y creadores ofensivos que tiene el básquet del Viejo Continente, como así también una garantía desde la defensa perimetral por su compromiso y dinamismo.

En cuanto a lo que sería ahora su nuevo equipo Denver, el sitio web ´Básquet Plus´ cuenta que “se encontrará con un plantel que cuenta con la presencia de un base de nivel All-Star, aunque todavía no ha tenido una nominación a ese evento: Jamal Murray, el canadiense que explotó como una fuerza anotadora imparable en la burbuja de Orlando. Campazzo podría encajar perfectamente con un perimetral que no es el mejor gestador desde el pase y suele desligarse de esa función”.

A la vez, suma que “quien sí aparece como la mente en ataque de los Nuggets es la otra gran estrella que tienen los de Colorado: Nikola Jokic, el interno serbio que maravilla por su visión de juego y su altísimo IQ a la hora de castigar a las defensas rivales. Una vez más, el fit con el exjugador del UCAM Murcia y de Peñarol de Mar del Plata es claro: ambos ejecutan muy bien el pick and roll desde sus respectivos roles y el del Madrid podría darle a The Joker un respiro en el playmaking”.

Por último, ´Básquet Plus´ asegura que “Michael Porter Jr. completa esa triada de jóvenes talentosos de la que disfruta Denver. Ninguno de ellos supera los 25 años y tienen un futuro enorme por delante, pero también un sólido presente: alcanzaron las Finales de Conferencia en 2020 y sólo cayeron ante los campeones Los Ángeles Lakers. Una campaña atrás, estuvieron a un juego de llegar a esa instancia en la primera experiencia de Jokic y Murray en la postemporada”.

Resta la confirmación de este pase, aunque todo parecía indicar que se confirmaría en los próximos días y ahora, finalmente el base destacado de la Selección Argentina subcampeona del mundo el China 2019, cumplirá con el lugar que claramente a fuerza grandes desempeño pudo ganarse.