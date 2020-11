Denunciaron penalmente a la dirección del geriátrico donde murieron ancianos con Covid

La semana pasada se conoció la noticia de que cinco adultos mayores que estaban internados en el Hogar de Ancianos Mari Mari Peñi de la localidad de Sarmiento fallecieron luego de haber sido diagnosticados con Covid-19 positivo. En tanto que en las últimas horas se sumaron algunos cuestionamientos por parte de trabajadores de dicho espacio.

Al respecto, Soledad Carrilaf, empleada del sitio, dialogó con AzM Radio y manifestó que cuando inició la pandemia se activó un protocolo específico para “prevenir que el virus ingresara en la institución, porque sabemos que son los más vulnerables los adultos mayores”.

No obstante, la trabajadora del lugar afirmó que “no se respetó como se debería, se violó en varias oportunidades el protocolo y había gente que no utilizaba el barbijo. Muchas veces hubo personal que está cerca de la directora que no lo usaba, incluso la misma directora”. Sobre esto último, dijo que los argumentos para no utilizar el tapabocas era que ocasionaba molestias.

En cuanto a los agentes que tenían contacto directo con los adultos mayores, afirmó que sí se realizaban los cuidadnos necesarios, aunque “cuando íbamos al comedor tenían ese contacto con la falta de protocolo”.

“En pleno julio autorizaron a la hija de una de las internas a venir de Comodoro e ingresar al hogar cuando estábamos cuidando todo contacto directo con los abuelos. Ingresó, no usó el barbijo, no tuvo las medidas de prevención. Vos decís, hago un trabajo para protección del adulto mayor y quien está a cargo de la institución no respeta o no nos ayuda en esto”, enfatizó.

En este mismo sentido, aclaró que en total son 15 trabajadores en el sitio, de los cuales nueve han hecho una denuncia penal “a consecuencia de todas estas irregularidades que están pasando y como se están vulnerando a los adultos mayores”.

Carrilaf continuó con sus quejas y dijo: “Como estas irregularidades hubo muchas más dentro de la institución. Nosotros nos cansamos de pedirle al Gobierno, de hacer notas, hablamos con el Ministro. Nunca se nos escuchó y tenemos notas del año 2018. Nunca obtuvimos respuestas”.

“Si mañana a mí me tienen que despedir por defender cómo están vulnerando el derecho de mis abuelos, me voy a ir con la frente en alto. Yo no estoy acá porque estoy reclamando mis derechos de que el Gobierno todavía no me paga mis sueldos de agosto, septiembre, octubre y el aguinaldo. La denuncia es porque se vulneró el derecho de los adultos mayores. La denuncia pública es en reclamo del adulto mayor”, indicó.

Al ser consultada sobre cuándo fue designada como directora quien actualmente está a cargo de la institución, acusó que fue nombrada por el gobernador Mariano Arcioni en ese cargo.

Por último, insistió con que “hay muchas irregularidades que el Gobierno las conoce, pero nunca intervino. Nos cansamos de hacer reclamos y pedimos la intervención del gremio”.

“Dentro de acá están pasando muchas cosas. Los abuelos lo han pasado y quizás hay muchas otras cosas. Hay familias que también podrían hablar y decirlo”, concluyó la trabajadora del espacio.