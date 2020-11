¿Cuáles son los destinos más solicitados con el Pre Viaje?

No hay dudas de que los argentinos tienen muchas ansias de poder volver a viajar con la frecuencia que lo hacían antes de que la pandemia de coronavirus pusiera en vela a todo el mundo. A raíz de este tema, y en el marco del Plan Previaje, la web de búsqueda de alojamientos on line Booking.com realizó un informe para averiguar cuáles son los destinos más buscados en torno a la iniciativa del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

En ese sentido, el 74% de los consultados en el estudio admitió que le presta mucha atención a los precios, mientras que un 38% indicó que va a optar por un viaje con descuento a un lugar que no hubiesen elegido de otra forma.

Cómo es la reserva

Según indicaron fuentes de Booking.com, los viajeros argentinos que estén interesados en viajar pueden reservar sus estadías a través de la página web con las propiedades registradas al Plan Previaje, para finalmente obtener el beneficio del 50% de reintegro.

Si bien los clientes que reservan a través de la plataforma realizan el pago directamente al establecimiento en pesos argentinos, es la propiedad quien le cobra al huésped y emite la factura directamente al cliente, por encima de Booking.com. Por lo tanto, esto permite que los compradores puedan reservar y abonar viajes para destinos nacionales hasta el 31 de diciembre de 2020, con check-in en 2021, para finalmente cargar la factura emitida por el alojamiento en el sitio web del Plan Previaje y así recibir el reembolso del 50% proporcionado por el Gobierno.

Destinos más buscados por los argentinos

– Buenos Aires

– Mar del Plata

– San Carlos de Bariloche

– Tigre

– Villa Gesell

– Pinamar

– Córdoba

– Mendoza

– Villa Carlos Paz

– Mar de las Pampas