Cruces entre Nación y Ciudad por los incidentes en la despedida de Diego

«Le exigimos a @horaciorlarreta y @diegosantilli que frenen ya esta locura que lleva adelante la Policía de la Ciudad. Este homenaje popular no puede terminar en represión y corridas a quienes vienen a despedir a Maradona», decía el tuit del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro. Eran las 16.21 y los incidentes en los alrededores de la Plaza de Mayo, entre la Policía y gente que quería despedir a Diego Maradona, se multiplicaban.

Al finalizar el entierro en el cementerio de Bella Vista, llegaría la respuesta del gobierno porteño: «La organización del velatorio de Maradona lo llevó adelante el gobierno nacional y me llama la atención que desconozca eso y que se politice uno de los días más tristes de los argentinos», dijo el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli. Era el último capítulo de un día de cruces y tensiones entre el Gobierno nacional y el porteño.

Luego de los incidentes que se registraron sobre el final del velorio de Diego Maradona en Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández aseguró que “todo funcionó muy bien hasta que algunos, viendo que el horario los iba a dejar afuera, se precipitaron sobre la puerta de entrada, y todo se complicó”.

En diálogo con radio Continental, Fernández destacó que “lo que nos pasó hoy hubiéramos querido que no pase. Fue por la desesperación de algunos”, y detalló que “leía a algún opositor que se quejaba y decía ‘cómo puede ser que hayan organizado esto’. Si no organizábamos el velorio todo hubiera sido peor, era imparable”.

Por otro lado, Fernández destacó que “Maradona nos trasciende a todos, todos pasaremos por esta vida, pero Maradona será eternamente recordado, como no seremos recordados nosotros. Maradona es del mundo. Ni siquiera es de los argentinos. Es un personaje que trascendió fronteras, y el que piensa que detrás de todo esto hay un acto político no tiene la menor idea de lo que es Maradona en el sentimiento argentino”.