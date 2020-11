Crean una “nube” especial para contenidos educativos on line

En el marco del Programa Vincular UNLaM 2020, un proyecto interdisciplinar del que participan docentes, estudiantes y graduados de los Departamentos de Ingeniería, Humanidades y Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza propone concentrar toda la trayectoria y el material académico de los alumnos de los distintos niveles educativos en un solo lugar, de forma inclusiva y con acompañamiento.

La doctora Gabriela Cicalese, directora del proyecto e investigadora del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, indicó a la Agencia CTyS-UNLaM: “Es muy difícil llevar un registro de la propia vida educativa, en tanto que esta nube es como una bitácora personal, que nos ayuda no sólo a cuestiones documentales, sino también para construir nuestra propia narrativa identitaria en términos educativos”.

“Muchas veces, en la educación superior, uno deja una materia o recursa y esto, en el historial académico tradicional, no se ve reflejado o figura como ausente. Pero, en realidad, son procesos que, si los transitamos, aprendimos”, apuntó Cicalese. Y consideró: “Rescatar este aprendizaje real también es importante y hace a la construcción del saber profesional y personal”.

Con este proyecto, se busca conformar una propuesta integral que brinde soluciones a las necesidades educativas y, a su vez, facilite a los padres el seguimiento del trabajo de sus hijos y acorte las distancias entre el hogar y la escuela.

El investigador Marcelo Juárez del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas mencionó que “desde que surgió este proyecto en 2019, considerábamos necesario crear un dispositivo tecnológico que unificara todos los contenidos educativos; en tanto, con el contexto de pandemia y el aislamiento social, notamos que se hacía aún más necesario tener esta nube desarrollada”.

Por su parte, la estudiante Vanesa Monzón -de la carrera de Relaciones Públicas y una de las creadoras del proyecto- comentó que “en un aula, somos todos diferentes en cuestiones de aptitudes, conocimientos, sueños; por eso, esta plataforma puede ser más personalizada y puede contribuir a ser una herramienta de inclusión”.

“Nuestra idea es que Mi Nube Argentina pueda incluir una biblioteca virtual para reducir el consumo de papel, como así también crear herramientas que aporten una solución a aquellos que no tengan acceso a internet o no cuenten con los recursos necesarios para acceder a ella”, agregó Monzón.

Comienzos y actualidad de Mi Nube Argentina

El proyecto surgió en el año 2019, a partir de una propuesta realizada por las alumnas Vanesa Monzón (Relaciones Públicas) y Karina Valles (Ciencias Económicas) en el marco del Taller Ideas, Herramientas, Competencias, Soluciones e Innovación (IHECSI) desarrollado en el Polo Tecnológico de la UNLaM.

Este año, ya con un contexto de pandemia y con una problemática respecto a dictar los contenidos educativos de forma virtual, estas estudiantes retomaron el proyecto, que, finalmente, se presentó a través del Departamento de Humanidades y quedó seleccionado, con financiamiento.

El Proyecto Mi Nube Ar está pensado para que pueda aplicarse tanto en el ámbito educativo público como en el privado. “Buscamos que este proyecto llegue al Ministerio de Educación, pero, en todo caso, queremos que sea una propuesta estable para aquellos establecimientos educativos que quieran contar con el acceso a Mi Nube Ar, a través de convenios, ya que este contexto de pandemia nos está demostrando la utilidad y lo importante de tener todo alojado en un solo lugar”, comentó el docente Marcelo Juárez.

En la actualidad, el grupo se encuentra realizando el trabajo de campo que implica la investigación y recolección de datos mediante relevamiento de mercado, encuestas para aquellos padres que tienen sus hijos en edad escolar y que pueden aportar a la necesidad de la propuesta, así como también a encuestas a alumnos del nivel universitario.

Vínculo con la comunidad educativa UNLaM

Respecto al compromiso de la UNLaM con la comunidad educativa, Cicalese destacó: “Lo que queremos resaltar desde el equipo es el Programa Vincular de la Universidad. Es muy valioso que se haya sostenido este año a pesar de las condiciones de la pandemia”. De este proyecto, también forman parte el investigador Técnico Universitario en Web Nahuel Rapetti y la licenciada en Diseño Industrial Nelly Delucchi.

En este mismo sentido, Juárez señaló: “Todos estos trabajos interdisciplinarios son importantes. Entendemos que, desde el lado educativo, es muy bueno y ambicioso este proyecto. Para nosotros, Mi Nube Ar comenzó a hacerse realidad este año con Vincular porque empezamos a ver plantillas, a validar y a tener una buena recepción”. (Fuente: Agencia CTyS-UNLaM)