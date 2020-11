Convocan al Festival de cine documental “MiradasDoc”

Hasta el 30 de noviembre hay tiempo de registrarse en el Festival Internacional y Mercado de Cine Documental de Guía de Isora MiradasDoc, que tiene entre sus objetivos fundamentales la difusión y promoción de documentales de temática social.

El MiradasDoc busca promocionar documentales de temática social producidos en cualquier lugar del mundo y que establezcan una propuesta creativa en torno a los recursos expresivos del cine de realidad. Así mismo, busca, a través de la programación de los distintos eventos que componen el festival un acceso lo más directo posible a la comprensión, la observación y la visibilización de los procesos sociales que se desarrollan en la sociedad humana a día de hoy.

“MiradasDoc desea constituirse como un ecosistema completo en relación con el cine documental, en el que se favorezca la selección, la difusión, la distribución, la producción y la formación en el amplio campo de este tipo de cine”, señalaron desde la organización.

Inscripciones

El derecho de inscripción es gratuito, y la misma deberá formalizarse rellenando la ficha de inscripción en los portales movibeta.com en el apartado de Miradasdoc. La ficha de inscripción que no cumpla con estas normas será automáticamente eliminada de concurso.

La producción de los trabajos deberá ser posterior al 1 de octubre de 2019, y cada participante podrá presentar uno o más documentales. Cada documental deberá ser presentado en uno solo de los concursos y categorías; Concurso Internacional: Mejor Documental, Mejor Cortometraje y Mejor Ópera Prima (temática social); Concurso Nacional: Mejor Documental de Temática Social.

El festival exige como formatos de proyección el archivo de vídeo APPLE PRO RES, HD o Blu Ray. Las películas seleccionadas deberán presentar copia de proyección con subtítulos en español.

Para participar en la selección deberá, una vez efectuada la inscripción electrónica, subir la película en un archivo digital al portal mencionado anteriormente. La subida de películas al apartado MiradasDoc en Movibeta está habilitada de modo gratuito para el usuario.

Los jurados estarán compuesto por reconocidas personalidades del medio audiovisual y el mundo de la cultura. Se convocarán tres jurados, integrados cada uno de ellos por tres personas. (Jurado de corto y largometraje internacional, Jurado de Ópera Prima y Premio Nacional).

Así mismo, para determinar las películas de apertura y de cierre del festival, la o las películas para el programa Enseñandoc y otras películas programadas en secciones especiales fuera de concurso, actuará como Jurado el equipo directivo del festival.

Los commisioning editors y compradores del panel del mercado integrarán el jurado para el premio al desarrollo de proyectos del pitching, así como otros premios obtenidos por patrocinio.

Para participar en el Premio Ópera Prima deberá ser el primer largometraje de su autor.

MiradasDoc considera como cortometrajes aquellos documentales que no rebasen los 30 minutos de duración. Las películas que opten al Premio Nacional no podrán haber sido exhibidas antes en Canarias y no podrán haber sido exhibidas en televisión o internet. Las películas que opten al Premio Internacional sólo podrán haber concursado antes en dos festivales españoles y no haber sido emitidas por televisión, ni portales de internet.