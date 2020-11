Confirmaron la temporada de verano en todo el país

En una entrevista a Radio Nacional Ushuaia, la secretaria de Turismo de la Nación, Yanina Martínez, confirmó que la temporada de verano comienza el 1 de diciembre y habló de qué pasará con los hisopados, las fronteras, vuelos, Costa Atlántica, rutas nacionales, entre otros temas de importancia para el turismo en pandemia. Al respecto, la funcionaria contó que desde el Gobierno nacional se trabaja para llegar al «1 de diciembre con la apertura del turismo por toda la Argentina», así como anunció que se trabaja en un «protocolo unificado para todo el país, en cuanto a la circulación, para poder brindar seguridad a las personas».



Protocolos

De todas formas, la secretaria de Turismo expuso que «siempre variaría de acuerdo a la situación sanitaria de cada jurisdicción, pero los protocolos tienen que ser únicos porque somos un mismo país».

«Ya están los protocolos de gastronomía y agencias, avalados por el Ministerio de Salud de Nación», relató Martínez, quien informó que se trabaja en una «página donde esté volcada toda la información del mapeo general de la Argentina que tendrá información de los turistas que ingresan a cada destino y situación epidemiológica».

Además, desde Nación se lanzará la aplicación Cuidar Verano dónde se admitirá una Licencia de turismo responsable para la circulación.

¿Hisopados sí o no?

Consultada a qué pasará con los hisopados al ingresar a cada destino, Martínez manifestó que «se está tratando de lograr un criterio más uniforme. Muchas provincias tienen el temor que la gente que ingrese no se hisope, pero en términos turísticos es muy difícil en cuanto a lo económico que una familia lo pague».

En esa línea, indicó que la idea es que pueda haber «testeos y controles con salud», para lo cual el Ministerio de Obras Públicas de Nación dispuso la edificación de 18 centros sanitarios modulares, para los destinos en los que se concentrará la mayor cantidad de turistas, entre ellos Ushuaia

«Será un espacio de diagnóstico y aislamiento para reforzar el sistema sanitario de cada destino», aseguró la funcionaria nacional, señalando que «todas estas acciones son para garantizar al turista unas vacaciones seguras».

Respecto de los vuelos en el territorio nacional, precisó que «la idea del Estado Nacional es tener una apertura de vuelos, hoy estaba referenciado a viajes de personal esencial y por cuestiones de salud, pero avizoramos que ya van a poder ir abriéndose a fines de noviembre para turistas en general», precisó.

En tanto, en lo que refiere a rutas nacionales, el Ministerio de Transporte de Nación elaboró sus protocolos para transportes de larga y corta distancia, «estamos trabajando articuladamente para reforzar la temporada y estableciendo protocolos para el traslado de pasajeros en transporte terrestre, a los fines de evitar el contagio».

Consultada sobre la situación de la Costa Atlántica, Yanina Martínez reflexionó que «lo que tenemos que saber es que estamos haciendo turismo en pandemia que es algo a lo que no estábamos acostumbrados», por lo que los protocolos de balnearios serán «estrictos y sin dudas el tapaboca y el distanciamiento será fundamental».

«Hay que ir a relajarse mentalmente, a disfrutar y compartir, pero no relajarse en cuanto a las medidas y cuidados personales», aclaró la funcionaria del Ministerio de Turismo de Nación.

En otro orden, dijo que se espera una buena temporada para el destino Argentina, para los países limítrofes que «deciden venir por el valor del dólar y nosotros lo necesitamos. Hay un interés en elegir la Argentina como los destinos turísticos de esta temporada en Latinoamérica».