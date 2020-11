Comodoro profundiza agenda de lucha contra la trata y explotación de personas

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, se reunió con la Coordinadora Patagonia Sur del Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Silvia Pecci, a fin de establecer una agenda de trabajo en conjunto en la promoción y difusión de derechos humanos con perspectiva de género.

El encuentro se llevó adelante en horas de la tarde, en el despacho municipal, con la presencia, además, del secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita.

En este marco, Pecci sostuvo que “nos acercamos al Municipio para formalizar la presentación de mi designación y le entregamos folletería de la línea gratuita 145 que es para denunciar en caso de trata o explotación. De esta manera, comenzamos a dialogar para conformar mesas de trabajo con diferentes áreas municipales con el objetivo de capacitar, sensibilizar, visibilizar, difundir y promocionar porque son herramientas fundamentales para la prevención”.

Del mismo modo, afirmó que “junto al intendente estamos muy entusiasmados y comprometidos a trabajar mancomunadamente, ya que la gestión de Luque tiene una impronta con la lucha contra el delito. Por tal motivo, me solicitó que me comunique con la Secretaría de la Mujer, Género, Diversidad y Juventud para armar plataformas donde estén involucrados directa e indirectamente distintos actores de la comunidad”.

Actualmente, el Comité Ejecutivo Nacional está conformado por cinco ministerios y más de veinte organizaciones civiles y sociales que trabajan efectivamente en la temática. “La idea es armar una red importante de instituciones para asistir a las víctimas y no revictimizar a las mismas, y se debe contener desde la presencia del Estado”, enfatizó.

Por otro lado, la coordinadora visitó Comodoro para continuar con su agenda de reuniones junto al obispo Joaquín Gimeno Lahoz y los sindicatos de las diferentes ciudades para firmar convenios que formen parte de esta estructura. “En marzo de 2021 comenzaríamos con las capacitaciones luego de reunirme con todas las intendencias y comunas de la provincia para seguir con Santa Cruz y Tierra del Fuego”, concluyó Pecci.