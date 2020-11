Comodoro: Este lunes es el último día para acceder a la moratoria Municipal

Como estaba previsto desde su inicio el 1 de septiembre, este lunes 30 de noviembre cierra el beneficio que durante tres meses estableció la posibilidad de saldar las deudas municipales con importantes descuentos en los intereses. Aún pueden acceder al beneficio con una quita de hasta el 75% de los intereses los resarcitorios y el trámite se puede llevar a cabo registrándose a través de la página web www.comodoroweb.gob.ar o de forma presencial. Además, los contribuyentes que se pongan al día podrán participar del sorteo por dos autos 0km el 17 de diciembre.

Durante los tres meses que el municipio puso a disposición el régimen de facilidades de pago para saldar las deudas de impuesto inmobiliario, automotor, Tasa de Higiene Urbana, cementerio, Abasto, Ingresos Brutos, Tasa de Industria y Comercio, entre otros. Esto permitió que los contribuyentes puedan ponerse al día con el beneficio de hasta el 100% de los intereses resarcitorios en el primer mes de convocatoria. En noviembre y hasta este lunes 30, el beneficio es de hasta el 75% de quita de intereses en un solo pago y con distintos descuentos según la cantidad de cuotas.

La posibilidad del trámite digital, que se instaló por primera vez con el lanzamiento de la nueva oficina virtual www.comodoroweb.gob.ar, provocó una respuesta positiva en los planes efectuados. Mediante el ingreso y posterior registro en dicha página, el contribuyente puede no solo acceder a la moratoria, sino también ver y pagar todos sus impuestos o agregar otros; adherirse al débito automático con el beneficio del 10% de descuento en el tributo adherido; e incluso abonar las multas.

De esta manera, este lunes finaliza la moratoria con la posibilidad de liquidar las deudas en cuotas con importante quita de intereses y de participar del sorteo de dos autos 0KM (un Volkswagen Gol y un Ónix Chevrolet 5 puertas) para contribuyentes al día, que se realizará el 17 de diciembre. Los contribuyentes que no cuenten con planes ni deudas pendientes tendrán una doble posibilidad.

Aquellos que aún no hayan adherido al régimen de facilidades de pago, pueden hacerlo por la oficina virtual, utilizando tarjeta de crédito o débito, o en forma presencial en cualquier dependencia municipal.