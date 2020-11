Colan Conhue: Más de 170 familias sin luz y sin agua

Los vecinos de Colan Conhue nuevamente están a oscuras. Esta vez el generador de energía no se averió, se lo llevaron porque la Provincia no pagó el alquiler. Este fin de semana también se quedaron sin agua, y si bien personal de la Delegación de Servicios Púbicos habría asistido a los vecinos con la restitución del servicio este sábado por la tarde, desde la Comuna Rural afirman que no tiene la presión necesaria para abastecer la demanda de la comunidad.

El presidente Comunal, Raúl Santander Presidente afirmó en diálogo con AzM Radio, que la falta de energía y agua afecta a más de 170 familias de la comunidad de Colan Conhué. Asimismo advierte que sería una buena oportunidad para analizar la instalación de paneles solares en la localidad, ya que según expresó en la zona rural donde se ha optado por este sistema ya no tienen los inconvenientes que sufre mes a mes Colan Conhué.

Durante el invierno, se averió uno de los generadores que permiten el abastecimiento de energía a la localidad, y otro se había averiado previamente, esa circunstancia determinó que se alquilara un equipo, el cual fue retirado días pasados por el propietario porque la Provincia, responsable del servicio, no pagó el alquiler.

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección General de Servicios Públicos, el nuevo generador de energía estaría llegando a la Comuna Rural de Colan Conhué este domingo.