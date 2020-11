Chubut solo ahorraría un tercio del déficit mensual al reestructurar su deuda

El economista Facundo Ball, director del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), se manifestó respecto a los alcances que tendría el proyecto para reestructurar la deuda pública de Chubut en el corto plazo. Advierte que, en el mejor de los escenarios, la postergación de los vencimientos representará un ahorro de un tercio del déficit mensual. “No va a alcanzar si no ajustan otras variables”, recomendó

Además de cuestionar que los lineamientos previstos por el Poder Ejecutivo no provocarían grandes beneficios para la Provincia, el especialista consideró que ni en el mejor de los escenarios se podría pensar en un reacomodamiento de las finanzas estatales solo con la implementación de este mecanismo.

Al respecto, Ball dijo: “El año que viene, por el BOCADE solamente, tenes 153 millones de dólares en vencimiento, tanto de capital como intereses. Eso es con el bono como está en la actualidad, sin reestructurar. Si se van a pagar los intereses, tal cual como están son 45 millones”.

“En el mejor de los casos, si solo se pagaran los intereses y el capital no se pagará, que es el caso más optimista, se liberaría de 108 millones de dólares. Ese es el caso más positivo y más optimista en un año, que al tipo de cambio de hoy representan unos 750 millones de pesos de promedio mensual”, remarcó el economista.

En tanto que apuntó que esta suma representaría solo un tercio del déficit mensual que tiene Provincia.

Por último, consideró que “estamos lejos de con esto reducir el déficit. Estos son los números de máxima y si no tuviera que pagar nada de capital. Eso es lo más optimista que puede haber”.

“Es un elemento más, es necesario para reducir el déficit, pero no alcanza. Y no es que faltaría poco solo con eso. No va a alcanzar si no ajustan otras variables. Habrá que ver y cuando el acuerdo esté cerrado y todos los detalles de la propuesta, se anuncie con un conjunto de medidas a tomar para equilibrar las cuentas. Sería bueno que pase eso”, concluyó el director del Departamento de Economía de la UNPSJB.