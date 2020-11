Chubut no evidencia avances en las negociaciones para reestructurar la deuda pública

Hace más de tres meses del respaldo obtenido por parte de la Legislatura Provincial, el Gobierno de Chubut aún no ha manifestado avances respecto a la reestructuración de la deuda pública. Desde el Poder Ejecutivo habían afirmado, en reiteradas oportunidades, que era un instrumento esencial para salir de la crisis económica y financiera, pero hasta el momento no se han expresado detalles de cómo están las negociaciones con los tenedores de bonos.

Quien avanzó durante los últimos días para poder llegar a buen puerto es la provincia de Buenos Aires, que seguramente repercutirá en otros distritos. Lo que sucede es que el resultado de la reestructuración de la deuda bonaerense orientará los procesos de otra decena de distritos, que en total pretenden modificar cerca de 5.500 millones de dólares.

Vale destacar que hasta el momento solo Mendoza pudo concluir la reestructuración de 530 millones de dólares de su deuda pública, en un canje al que adhirieron el 93% de los bonistas. Esto ocurrió a fines de septiembre de este año y le permitió extender el vencimiento de pagos de 2024 a 2029, reducir un promedio del 40% el interés y distribuir la devolución del capital, que comenzará a pagar en 2023.

De las que quedan en trámite, la más adelantada hasta el momento es Neuquén, que busca que se anuncie la quinta extensión de ofertas para negociar bonos por un total de 700 millones de dólares.

Por su parte, Chubut no logra avanzar en su reestructuración, o al menos no se han hecho pronunciaciones públicas al respecto por parte de los representantes del Poder Ejecutivo.



Provincias con mayor nivel de deuda

Detrás de Buenos Aires, la provincia con mayor nivel de endeudamiento es Córdoba, que propuso reestructurar tres bonos emitidos bajo ley extranjera por US$ 1.685 millones por nuevos títulos con dos años de plazo de gracia y quita de intereses, pero no de capital.

El nuevo esquema de pagos propuesto por Córdoba incluye un pago del 20% de capital cada año, entre 2023 y 2027, y un pago de cupón del 1% hasta 2022 y del 5% entre 2023 y el vencimiento del bono, unos dos puntos por debajo de lo que hoy pagan los bonos que tienen la provincia.

El resto de provincias con reestructuraciones abiertas son Río Negro (US$ 300 millones), Chubut (US$ 700 millones), Chaco (US$ 250 millones), Salta (US$ 388 millones), La Rioja (US$ 200 millones), Entre Ríos (US$ 500 millones), Tierra del Fuego (US$ 200 millones) y Jujuy (US$ 210 millones).



Renegociación de Buenos Aires

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires prorrogó este lunes hasta el 4 de diciembre próximo la fecha límite para renegociar su deuda en moneda extranjera por un total de 7.148 millones de dólarse, en la novena extensión de plazos para redefinir el repago de casi el 70% de la deuda bruta provincial.

«Esta extensión se materializa luego de conocerse que el comité de bonistas ha reemplazado a las firmas que los asesoran en materia legal y financiera», informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial que conduce Pablo López en un comunicado.

La propuesta oficial de la provincia, sin cambios desde su primera presentación en abril, ofrece cambiar los 23 bonos en moneda extranjera por nuevos títulos con un período de gracia de tres años, un recorte del 55% de interés y del 7% en el capital, y una la extensión de la vida promedio de los bonos a 13 años.

El objetivo del gobierno de Axel Kicillof es ahorrar unos 5.000 millones de dólares hasta 2030 y dar aire a las arcas provinciales que, de lo contrario, deberían devolver en los próximos cuatro años cerca del 80% del total adeudado por la provincia a acreedores externos.