Chubut confirmó que no exigirá PCR negativo a los turistas

Chubut se suma a otras nueve provincias que decidieron no exigir PCR negativo a los turistas cuando habiliten la temporada de verano 2020/2021. Tampoco se solicitará un seguro de viajero, ni será necesario cumplir aislamiento por 14 días. El dato fue confirmado por el ministro de Turismo, Néstor García, quien ya había anticipado que las expectativas están puestas en el cumplimiento de los protocolos sanitarios previstos para cada actividad.

Las declaraciones de García surgieron tras conocerse el listado de nueve provincias que habían anticipado que no exigirían PCR a los turistas, y Chubut no estaba incluida. “Ni bien me enteré anoche de que Chubut no estaba entre las provincias que no pedirán esos requisitos para los turistas, me comuniqué con las autoridades nacionales para enmendar el error de comunicación”, dijo el funcionario este jueves, al ser consultado por la agencia Télam.

Arranque intracomarcal

“Nosotros venimos pidiendo desde un principio que se fijen criterios comunes entre las provincias, porque si se habilita el turismo no puede ser que un visitante que vaya de Salta a la Patagonia tenga que hacer cuatro o cinco presentaciones para seguir viaje”, indicó García.

Chubut comenzó la primera de tres fases para habilitar la actividad turística. Desde este jueves está habilitado el turismo intracomarcal, para lo cual se dividió a la provincia en tres sectores, donde los residentes de una localidad podrán circular pero siempre dentro de los límites de cada “burbuja”.

“Una vez que superemos esta etapa, que estimamos puede durar 14 días, y de no mediar inconvenientes, se pasará a la fase 2 que es el turismo intercomarcal, y por último la habilitación de la llegada de turistas que podría ser para antes de fin de año”, remarcó el ministro García.

Destinos turísticos

Desde el Ministerio de Turismo de la Nación, informaron que Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego, no requerirán a los visitantes que cumplan cuarentena ni presenten un test previo de coronavirus con resultado negativo.

El plazo establecido para la compra de servicios turísticos para viajar en enero y febrero de 2021 con acceso a los reintegros del 50 por ciento establecidos en el marco del programa PreViaje fue prorrogado hasta el próximo 20 de noviembre por decisión del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que fue celebrada desde el sector turístico.

De hecho, la extensión de ese plazo había sido solicitada por los empresarios del sector con el propósito de maximizar el aprovechamiento de los beneficios de este programa de preventa turística que busca impulsar la reactivación de uno de los rubros más golpeados por la pandemia.

En tanto, los turistas que quieran viajar entre marzo y diciembre del año próximo tendrán plazo hasta el 31 de diciembre para adherir a los beneficios de este plan.