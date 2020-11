Cerdá ratificó que la zonificación apunta al desarrollo minero solo en la Meseta

Tras participar de la reunión de Gabinete, el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, anticipó que en las últimas semanas, “se puso a disposición una cantidad de información técnica acerca de cómo llevar adelante la actividad minera en la provincia”, dijo respecto del proyecto de zonificación que se analiza para la Meseta Central.

En este sentido, Cerdá aseguró que la proyección de desarrollo minero, se trata de “una oportunidad, para una zona de la provincia que está relegada como es la Meseta”, dijo y agregó que en ese contexto es necesario remarcar que no se habla de avanzar en otras zonas, “no habrá actividad minera en la cordillera, solo en la Meseta, y el río Chubut no se va a tocar”.

“La idea es potenciar la región, porque el índice de calidad de vida de la Meseta Central es el más bajo del país”, indicó el titular de la cartera de Hidrocarburos al afirmar que, “eso no debería ser así cuando existen posibilidades para desarrollarse”.

Al ser consultado acerca de la tarea que desarrollará el recientemente conformado Consejo Provincial del Ambiente, Martín Cerdá remarcó que con la creación de este organismo, “tenemos una herramienta más para el control de las diversas actividades, ya sea la petrolera la turística, pesquera”, y eventualmente la actividad minera.