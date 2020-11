Cerdá dijo que el rechazo a la minería es por desconocimiento

El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, se manifestó respecto a las discusiones que se dieron durante los últimos días en todo el territorio provincial respecto a la implementación o no de la megaminería. En primer lugar, el funcionario afirmó que Chubut es una provincia minera.

Para argumentar esto último, el titular de la cartera de Hidrocarburos precisó que “la historia de Chubut tiene una historia de actividad minera. Allá por el año ’79, Chubut fue el primer productor de oro del país”.

En este sentido, agregó, en una entrevista con Chubut Hoy, que “en la actualidad tenemos registradas unas 160 canteras de todo tipo de minería, de segunda y tercera categoría, y hay unas 30 o 40 canteras que tienen su actividad de pórfidos, arenas y se hacen ladrillos a nivel artesanal, que está catalogado como actividad minera. Con lo cual, tenemos una historia minera, que, si bien se cortó la actividad de minería metalífera, se siguió con otro tipo de actividad”.

Desconocimiento y malas experiencias

Al ser consultado sobre la minería que aún es rechazada por parte de la ciudadanía, Cerdá adjudicó esto al “desconocimiento de la actividad minera metalífera, que es lo que genera el temor. También se han convertido errores en la actividad minera. La actividad minera de hace 20 años no miraba aspectos sociales, ni aspectos ambientales”.

“La gente se ha quedado con esa imagen y es un poco el temor a esa minería, de esa época. Entonces, sumado al desconocimiento y a que también los Estados en esa época han mirado para un costado, se genera un combo ideal para que la gente desconfíe de la actividad y obviamente tenga sus reparos y sus temores”, indicó.

En esta misma línea, el ministro de Hidrocarburos de la Provincia consideró que “pasa por ahí el temor gran parte de la sociedad, que ve con malos ojos o con desconfianza a la actividad minera metalífera”.

Impacto económico

En otro orden, el funcionario se manifestó sobre el impacto económico que tendría para Chubut el desarrollo de la megaminería en el territorio provincial indicando que se generarían “fuentes de empleo genuinas, actividad para un montón industria y un montón de PyMEs, que también son el motor para un país”.

No obstante, reconoció que “números exactos no tenemos, porque al no tener la actividad en nuestra provincia es habilitada es algo que no podemos tener esa trazabilidad”.

“La dimensión yo la trazo con lo que es el paralelismo de la actividad petrolera, porque hoy hay casi 450 empresas de gran tamaño, mediano tamaño y PyMEs que asisten a la actividad petrolera, generando casi 12.000 puestos de empleo. Uno no pretende que la actividad minera, pero con el potencial minero que tiene Chubut se puede llegar a decir que en cantidad de fuentes de empleo puede rondar un solo proyecto minero unos 2.000 puestos de trabajo”, apuntó.

Metodología sugerida

En cuanto a la metodología que propone el Gobierno de Chubut para el desarrollo de la minería, Cerdá dijo: “Al cianuro no hay que estigmatizarlo, y la actividad minera no consume el agua como para que se quede sin agua una localidad o una provincia”.

Sobre las diferencias con los Movimientos Antiminería y las consecuencias que esto podría generar, el ministro de Hidrocarburos indicó que “antes las empresas mineras no miraban la posición del vecino y llegaban como patrón de estancia e imponían sus reglas, con complicidad de los Estados. Eso ha cambiado y hoy no sucede”.