Cántate la marcha

Dicen que así como lo escribió, lo borró, se trata de un mensaje en redes sociales que habría publicado el exsecretario de Pesca, Adrián Chuchi Awstin en el que expresaba un “feliz día del militante, cualquiera sea su pertenencia política, ustedes son el motor de los partidos políticos y la democracia”. Ahí nomás el peronómetro se puso en acción, y no faltó quien le recordara que el 17 de noviembre, es el día del militante peronista, no de la militancia en general, y le dio una clase virtual sobre historia del peronismo. Por cierto, puestos a informar a clarificar el panorama, y por si el amigo del “Chuchi” no le avisó, podrá saludar a la militancia radical el próximo 12 de marzo.